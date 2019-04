Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris: ce que l'on sait sur le sinistre

[Audio] Le point sur place ce mardi à 7h 16/04/2019 - par Franck Alexandre Écouter

► Le feu est parti des combles

L'incendie a pris vers 18h50, heure de Paris. « J'étais pas loin, j'ai vu les fumées. Au départ je pensais que c'était l'Hôtel-Dieu et puis en fait j'ai compris que c'était la cathédrale. Je suis arrivé, les cendres ont commencé à tomber », décrit Olivier De Chalus, le responsable des guides bénévoles de la cathédrale. Puis le feu est parti des combles, puis s'est propagé extrêmement vite a une grande partie du toit. Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et baptisée « la forêt », en « raison du grand nombre de poutres qu'il a fallu utiliser pour la mettre en place, chaque poutre provenant d'un arbre », précise encore le guide.

Le trou, à l’endroit où était la flèche#NotreDame pic.twitter.com/w6XUjTEeAQ Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) 15 avril 2019

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « destruction involontaire par incendie ». La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale « retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations », a précisé une source proche du dossier. Les ouvriers du chantier étaient entendus dans la nuit par les enquêteurs, selon le parquet.

► Ce 16 avril au matin, l'incendie est « maîtrisé »

Les pompiers ont annoncé tôt mardi que l'incendie était « complètement maîtrisé » et « partiellement éteint ». Seuls des « foyers résiduels » demeuraient actifs. Vers 22h50 (heure de Paris), les « deux tours de Notre-Dame (étaient) sauvées » et sa structure « sauvée et préservée dans sa globalité », selon le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Dès le départ du feu, un important dispositif de secours a été mis en place.

Quatre cents pompiers avec dix-huit lances à incendie, certains juchés sur des bras mécaniques à des dizaines de mètres de hauteur, ont lutté pour tenter de circonscrire au plus vite le feu. L'eau était pompée directement depuis la Seine située à quelques dizaines de mètres, à l'aide de petites embarcations reliées à d'immenses tuyaux. Utiliser des bombardiers d'eau sur le bâtiment était inenvisageable: « Le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure », a tweeté la Sécurité civile.

« Le péril du feu étant écarté, le sujet est "bâtimentaire" : savoir comment la structure va résister au très grave incendie de cette nuit », a déclaré le secrétaire d'Etat à l'Intérieur,Laurent Nuñez, devant la presse peu avant 7h00 du matin. « Il y aura donc à 8h une réunion avec des experts, des architectes du bâtiment de France pour essayer de déterminer si la structure est stable, et si les sapeurs-pompiers peuvent s'engager à l'intérieur pour continuer leur mission », a-t-il ajouté.

► Quels dégâts ?

Vers 19h50 (heure locale), la flèche de la cathédrale, l'un des symboles de Paris avec ses 93 m de hauteur, s'effondre. En quelques heures, une bonne partie du toit de l'édifice semble avoir été réduite en cendres. « L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus », a indiqué ce mardi au petit matin Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Heureusement, «les deux beffrois (parties qui abritent les cloches, ndlr) ont été sauvés », a-t-il ajouté, soulagé, « imaginez : la charpente des beffrois fragilisée, les cloches qui s'effondrent, c'était vraiment notre crainte ! ». « L'ensemble des oeuvres d'art qui étaient dans la partie "trésor" », ont été sauvées, a-t-il également précisé, dont la couronne d'épines et la tunique de Saint Louis.

► Il y aura des années de travaux

Restaurer ce bâtiment prendra « des années de travaux », a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort. « Nous la rebâtirons », a affirmé peu avant minuit Emmanuel Macron, ajoutant que « le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée ». « Pour répondre à de multiples demandes », la Fondation du patrimoine va lancer mardi une « collecte nationale » pour la reconstruction de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'AFP. Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour les travaux futurs sur la cathédrale Notre-Dame.

De son côté, la région Ile-de-France va débloquer 10 millions d'euros d'« aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux » de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a annoncé Valérie Pécresse. « Cette reconstruction, qui va évidemment coûter très cher, va mobiliser tout un pays, les meilleurs architectes, les meilleurs artisans de France, peut-être du monde; nous allons nous y atteler dès maintenant », a déclaré la présidente de région sur Radio Classique.

(avec AFP)