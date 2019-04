Scandale de la viande de cheval: l'ex-directeur de Spanghero condamné

Le tribunal correctionnel de Paris a jugé Jacques Poujol coupable de tromperies liées à la viande de cheval. Il lui était notamment reproché d'avoir vendu entre 2012 et 2013 plus de 500 tonnes de cheval pour du bœuf au fabricant de plats préparés, Tavola, dans une entente frauduleuse avec un négociant néerlandais, Johannes Fasen, condamné à deux ans assortis d'un mandat d'arrêt. Le scandale, qui n'avait eu aucune conséquence sanitaire, avait éclaté au Royaume-Uni début 2013 et s'était propagé à toute l'Europe.

Des marques comme Findus et Picard avaient découvert que les lasagnes et autres plats préparés « pur boeuf » qu'ils commercialisaient contenaient en fait, pour des milliers d'entre eux, du cheval. Ce volet Spanghero, qui a été jugé à Paris, est le plus retentissant de cette fraude. Deux anciens responsables de Spanghero et deux négociants néerlandais en viandes ont été poursuivis pour escroquerie en bande organisée et tromperies, soupçonnés notamment d'avoir vendu entre 2012 et 2013 au fabricant de plats préparés Tavola plus de 500 tonnes de cheval comme étant du boeuf.

Ils « brouillaient encore plus la traçabilité »

Cette viande partait pour l'ex-entreprise Spanghero à Castelnaudary (Aude), sans mention explicite de l'espèce chevaline ou de la provenance canadienne - synonyme de cheval - d'une partie de la marchandise. Chez Spanghero, le directeur général Jacques Poujol et le patron de l'usine Patrice Monguillon « brouillaient encore plus la traçabilité », selon la procureure, en apposant des étiquettes laissant croire que la viande était transformée sur place. Elle était enfin réexpédiée à Tavola, au Luxembourg, étiquetée comme du boeuf.

L'affaire avait causé une grave crise de confiance chez les consommateurs: la répression des fraudes a observé « une baisse de 40 à 45% en volume pour le secteur des plats cuisinés » pour la seule première année.

