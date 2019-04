Acte XXIII des «gilets jaunes»: le gouvernement s'attend à des violences

Quelque 60 000 policiers mobilisés dans toute la France, dont plus de 5 000 à Paris. Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur, redoute la venue d'éléments violents. Surtout dans la capitale. « D’après les informations dont nous disposons à l’heure actuelle, a t-il expliqué lors d'une conférence de presse, les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain, dans certaines villes de France, mais tout particulièrement à Paris. »

« Pour beaucoup, les casseurs n’ont pas été touchés par ce qui est arrivé à Notre-Dame, considère M. Castaner. Au contraire, certains appellent même sur les réseaux sociaux à des rassemblements et des démonstrations de voies publiques aux abords de la cathédrale. L’un d’eux met en parallèle une photo du président de la République et l’incendie de la cathédrale avec, comme mention : "Samedi, on va se venger. On va mettre Paris à feu et à sang." »

Moins d'une semaine après l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'exécutif craint que les casseurs ne cherchent à s'approcher de la cathédrale. Tout comme les Champs-Élysées, l'ensemble du périmètre de l'île de la Cité sera donc interdit aux manifestants. L'itinéraire retenu pour la manifestation autorisée prend soin d'éviter Notre-Dame et l'ouest de Paris. Il reliera la basilique de Saint-Denis à la faculté de Jussieu.

« On peut s'attendre à ce que samedi, les "ultras" cherchent, une fois de plus, à créer le trouble, à s’organiser en black-blocs, pour affronter les forces de l’ordre, à se livrer aux dégradations et à la violence, qui est leur seul horizon et d’ailleurs, au fond, leur seul point commun. Je n’en dirai pas plus, mais ces éléments suffisent à montrer qu’à nouveau, la menace est sérieuse et appelle un dispositif renforcé », estime le locataire de la place Beauvau.

