Le réseau de bus de Paris fait sa révolution

C'est le plus grand bouleversement du réseau depuis 1950. Sur les 87 lignes de bus de Paris intra-muros, 42 voient leur parcours modifié, 3 sont supprimées - dont des lignes très anciennes au coeur de Paris, mais qui faisaient doublon ou étaient désormais peu fréquentées. 5 nouvelles lignes sont créées.

L'objectif est d'augmenter la fréquence et la ponctualité des bus, de mieux les répartir et de rendre le réseau plus lisible - certains lignes avaient un parcours pour le moins sinueux.

Cette rationalisation du réseau devrait permettre d'améliorer la vitesse des bus - ils ne vont guère à plus de 10 km/h dans la capitale. Si besoin à l'aide de la vidéo-verbalisation qui sera généralisée pour dégager les couloirs de bus régulièrement encombrés par les voitures mal stationnées.

Ce réaménagement coûtera 40 millions d'euros d'investissements supplémentaires par an, l'offre étant augmentée de 13% avec 700 nouveaux conducteurs et 110 nouveaux autobus. Il prépare l'arrivée des nouvelles lignes de métro et du Grand Paris Express.

Le réseau d'autobus s'adapte plus généralement à la nouvelle démographie de l'Île-de-France, puisqu'il intensifie les dessertes aux portes de Paris, dans la petite Couronne et dans l'Est parisien, plus peuplés qu'au siècle dernier.