Réactions aux annonces d’Emmanuel Macron: «peu de mesures concrètes»

J’ai trouvé que le président de la République parlait beaucoup de lui, plus de lui que des Françaises et des Français. Il posait plus de questions qu’il n’y répondait. Et sur la question écologique, j’ai trouvé qu’il a été pour le moins très évasif. Cela a été présenté comme un axe important mais évacué en quelques minutes et si j’ai bien compris, la seule proposition qui est faite c’est de créer une nouvelle convention citoyenne, ce qui est très bien, mais je crois qu’aujourd’hui le moment est venu de passer aux actes. Et des réunions pour réfléchir à ce qu’il faut faire en matière de sauvegarde du climat et en matière d’écologie, c’est bien, mais on sait ce qu’il faut faire. Si son rôle c’est de réinventer des solutions qui sont déjà connues, peut-être qu’il le fera bien, mais on perd encore du temps.