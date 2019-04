L'équation budgétaire de la baisse de l’impôt sur le revenu

Il s’agit d’une baisse d’impôt de 5 milliards d’euros. Plusieurs pistes sont envisagées pour la mettre en œuvre. Le Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, s’y sont attelés dès le lendemain de la conférence de presse du président organisée jeudi soir pour répondre à la crise des gilets jaunes.

La baisse de l’impôt entrera en vigueur en janvier 2020, a précisé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Les 5 milliards d’euros en question correspondent à une réduction d’environ 10 % pour les contribuables concernés. Il s’agit des ménages ayant jusqu’à 2 500 à 3 000 euros de revenu fiscal de référence. Cette baisse devrait donc représenter pour eux entre 150 et 300 euros sur l’impôt versé.

Comment financer cette mesure ?

Il faudra travailler davantage. Si l’assouplissement supplémentaire des 35 heures et l’instauration d’un jour de solidarité ont été écartés, la solution passera par l’allongement de la durée de cotisation et un système de décote. La retraite à 62 ans a été réaffirmée, mais les travailleurs sont incités à partir plus tard. Autrement dit, il faudra travailler plus longtemps pour toucher une retraite complète. Les économies dégagées devraient permettre de financer la baisse d’impôts et les retraites les plus modestes.

Emmanuel Macron souhaite également réduire la dépense publique. Notamment en supprimant les organismes d’État inutiles, mais il reste flou sur ce sujet. Quels organismes qualifiés d’inutiles seront fermés, dans quels domaines ? On n’en sait pas plus. L’exécutif devrait arrêter une liste de ces agences d’ici l’automne.

Les niches fiscales

Elles seront revues à la baisse ou supprimées, mais uniquement celles qui concernent les entreprises. Les deux plus importantes d’entre elles sont le crédit d’impôt compétitivité (20 milliards d’euros) et le crédit d’impôt recherche (6 milliards). Cette mesure est vécue comme un impôt supplémentaire par les entreprises qui grincent déjà des dents. Le Medef la qualifie d’inacceptable. « Les entreprises françaises connaissent le taux de prélèvements obligatoires le plus haut des pays de l’OCDE », affirment les patrons.

Le futur budget

Et en même temps, certaines mesures censées alléger le budget ont dû être abandonnées. C’est le cas de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. L’objectif fixé par le Président, mais qu’il a, lui-même, qualifié hier d’intenable. Surtout, s’il veut tenir une autre de ses promesses : le nombre de 24 élèves à ne pas dépasser dans les classes de CP et de CEI. Pour y parvenir, l’Éducation nationale devra embaucher 10 000 nouveaux enseignants, selon les experts. Sans oublier que les retraites de moins de 2 000 euros par mois devraient être réindexées sur l’inflation. Un coût de 1,4 milliard d’euros, à compter de l’an prochain. Un vaste chantier, donc. Le Premier ministre devrait réunir dès lundi un séminaire gouvernemental sur les suites à donner aux annonces faites par le chef d’État, afin de résoudre cette épineuse équation budgétaire.