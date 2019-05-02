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    France
    Football féminin Sports

    Mondial 2019: Corinne Diacre dévoile la liste des 23

    Par
    media Corinne Diacre lors d'une rencontre amicale des Bleues face au Chili, le 15 septembre 2017. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

    La sélectionneure Corinne Diacre a dévoilé ce jeudi sur le plateau de TF1 la liste des joueuses françaises retenues pour la Coupe du monde de football qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet.
       

    ♦ Gardiennes: Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal)

    ♦ Défenseures: Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Eve Périsset (Paris SG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid).

    ♦ Milieux de terrain: Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (Dijon), Maeva Clemaron (FC Fleury), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Gaëtane Thiney (Paris FC)

    ♦ Attaquantes: Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), Eugénie Le Sommer (Lyon)

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    Vous êtes libres de republier gratuitement cet article sur votre site internet. Nous vous demandons de suivre ces Règles de base

    Le Partenaire s'engage à ne pas porter atteinte au droit moral des journalistes. A ce titre, le Contenu devra être reproduit et représenté par le Partenaire tel qu'il a été mis à disposition par RFI, sans modifications, coupures, ajouts, incrustations, altérations, réductions ou insertions

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