[Reportage] Concours Lépine: plein d'idées, peu d'argent

De la chaussette à poche au parapluie inversé, on trouve de tout au concours Lépine. Comme tous les ans, des centaines d'inventeurs amateurs ou professionnels sont réunis à la Foire de Paris, des inventeurs qui viennent à la fois rencontrer le public et démarcher investisseurs ou distributeurs.

Sous le grand hall du parc des Expositions, des dizaines de petits stands, et plus de 500 inventions : « C’est un ramasse boules télescopique, donc pour ramasser les boules de pétanque. » « Donc on a inventé le décapsule, c’est un décapsuleur qui recapsule, pour droitier ou gaucher. »

Des inventeurs qui ne viennent souvent qu'avec un seul prototype qu'ils ont bricolé eux-mêmes, comme Corinne et Yves. « J’ai mon prototype dans la main et je ne le quitte pas, explique Corinne. Le couteau coupe, mais après en tournant le couteau d’un quart de tour, il a une petite lame à l’intérieur, une petite fenêtre et en fait, il épluche. »

Yves ajoute : « On l’a appelé "qui pèle" parce que c’est le couteau qui pèle. » Corine et Yves Schwartz, pharmacienne et médecin en région parisienne, espèrent passer à l'étape suivante : la production de masse. « On attend les industriels s’ils veulent venir jusqu’à la foire de Paris au concours Lépine pour nous rencontrer. »

15 000 euros dépensés

Le produit de Jean-Baptiste Cortet, lui, est déjà sur le marché : « Je suis inventeur du Celuka qui est un porte-ballon qui permet de fixer les ballons sur les bicyclettes, sur les trottinettes. J’en vends une cinquantaine par jour. Ça ne me permet pas du tout de vivre, ça me permet juste de vaguement combler mon déficit pour l’instant. » En effet, entre le site internet, le brevet déposé et les coûts de production, Jean-Baptiste Cortet a dû dépenser 15 000 euros pour que son porte-ballon voie le jour.

Les prix de ce 118e concours Lépine seront remis le mardi 7 mai.