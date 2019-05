Biodiversité: Emmanuel Macron dessine les axes de son action à venir

Emmanuel Macron a annoncé lundi une série de mesures pour protéger la biodiversité. Le président français s'était auparavant entretenu avec des experts de l'IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques), dont le rapport publié lundi établi que jusqu'à un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction.

Premier axe mis en avant, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela nécessite, selon Emmanuel Macron, de modifier les comportements en responsabilisant plus consommateurs, distributeurs et restaurateurs, et en agissant au niveau des écoles.

Autre changement profond appelé par le président, celui des modèles de production, en particulier dans le secteur agricole. Il a rappelé deux objectifs déjà connu : mettre fin à l’usage du glyphosate d’ici trois ans et réduire de moitié les phytosanitaires d’ici 2025.

Il y a ajouté un engagement à lutter contre l’artificialisation des sols et à réhabiliter des terres agricoles dégradées par les phytosanitaires. Quant aux écosystèmes les plus riches, ils seront mieux protégés : « D’ici 2022, nous porterons à 30% la part de nos aires marines et terrestres protégées, dont un tiers d’aire protégée en pleine naturalité. »

Troisième axe, la lutte contre les déchets, en particulier plastiques. Outre l’engagement déjà pris de passer à 100% de plastique recyclé d’ici 2025, Emmanuel Macron veut adopter une loi, dans les prochaines semaines, sur l’économie circulaire qui met l’accent sur le tri et le recyclage. Plus globalement, les aides fiscales et budgétaires seront revues pour mieux permettre d’atteindre tous ces objectifs a annoncé le président.

► à (ré)écouter: Yann Laurans, directeur du programme biodiversité à l’IDDRI

► Le site de l'IPBES

Emmanuel Macron en guerre contre les plastiques: «la lutte contre toutes les formes de production de déchets est un enjeu essentiel pour améliorer, restaurer notre biodiversité» 07/05/2019 - par Laura Martel Écouter