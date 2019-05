France: la fonction publique dans la rue contre la réforme

Les fonctionnaires français descendent dans la rue jeudi 9 mai. Une centaine de manifestations prévues dans toute la France, notamment à Paris. Neuf syndicats, c'est-à-dire la totalité des organisations représentant la fonction publique, ont lancé cet appel pour combattre le projet de loi du gouvernement qui prévoit notamment de recourir davantage aux contractuels et non aux fonctionnaires. Les syndicats demandent également des augmentations d'effectifs et de salaires.

Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, Fédération syndicale unitaire: « Cela fait maintenant un an que nous disons au gouvernement que cette orientation pour la fonction publique est mauvaise. Donc, ce que nous dénonçons c’est ce projet de loi qui vise à moins de fonction publique, plus de précarité, qui vise même à privatiser un certain nombre de services de la fonction publique. Lorsque nous rencontrons les parlementaires, ils ont l’air de se satisfaire que nous puissions envisager des privatisations de services dont on ne sait pas exactement lesquels et dont on peut s’imaginer que de l’éducation au service de voirie, il y ait des espaces pour faire entrer les marchés privés à la place des services publics. Ce 9 mai, nous voulons dénoncer ce mouvement inverse qui consiste à ce qu’il y ait moins de service public et que nous livrions au privé un certain nombre de services. »

Lors de la manifestation très perturbée du 1er mai, vous avez été obligés de quitter le cortège parisien. Est-ce que vous avez des craintes pour la manifestation de ce jeudi ?

« C’est quand même le rôle aussi des forces de l’ordre de garantir la sécurité des manifestants, nous n’avons pas de crainte particulière. Et nous espérons que partout en France, la voix des agents pourra être assez forte pour avoir une portée politique, et que nous discutions vraiment des sujets posés par ce projet de loi. »

► À écouter aussi: Manifestations contre la réforme de la fonction publique

■ Gaëlle Martinez : « Pour nous, ça ne va pas de pair avec le service public »

Gaëlle Martinez, déléguée générale de Solidaires Fonction publique : « Dans ce projet de loi, il y a le recours au contrat accru. Pour nous, c’est une attaque inadmissible contre le statut de la fonction publique et qui ne nous permettra plus demain, à nos concitoyens, d’avoir accès aux services publics. Il y a la remise en cause des instances de représentation du personnel qui ne permettront plus la prise en compte des situations particulières, notamment de tout ce qui relève des problématiques d’égalité femme-homme. Il y a quand même une partie des rémunérations au mérite. Pour nous, ça ne va pas de pair avec le service public. Il y a la mobilité forcée et, pour nous non plus, ça ne peut pas aller de pair avec un service public de qualité. C’est juste pour accompagner les restructurations et les suppressions de services publics prévues par le gouvernement et annoncées. »

Après les débordements du 1er mai, est-ce que vous avez des craintes sur les conditions de la manifestation parisienne ?

« Pas de craintes particulières. Les services d’ordre des organisations syndicales sont là pour permettre aux gens de manifester dans leur cortège. Les forces de l’ordre, nous espérons, elles, permettront que cette manifestation se fasse comme il se doit et qu’il n’y aura pas ce qu’on a pu subir dans la manifestation du 1er-mai. »