Affaire Vincent Lambert: l'heure de l'arrêt des soins

Vincent Lambert, une tragique bataille entre proches du patient

Né en 1976, Vincent Lambert a été victime d'un accident de la route en 2008. Le Français plonge alors dans un état de conscience minimale, et les médecins attendront plusieurs années que son état s'améliore, sans succès. En avril 2013, en accord avec la femme du patient, l'équipe médicale chargée de son cas décide de cesser de l'alimenter et de l'hydrater. Ses parents et ses nombreux frères et sœurs ne sont alors pas consultés.

La procédure est finalement annulée sur la forme. En septembre 2013, le CHU convoque donc toute la famille et la décision d'arrêter de nourrir et d'hydrater le patient est de nouveau prise, en janvier 2014. Le début d'une longue bataille judiciaire entre d'un côté l'équipe médicale, la compagne, un neveu et la majorité des frères et sœurs, et de l'autre les parents et deux frères et sœurs. Le cas sera porté jusqu'à la CEDH et un comité de l'ONU.