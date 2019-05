Héritage Hallyday: le tribunal français s'estime compétent pour trancher

Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent, ce mardi 28 mai, pour trancher l'épineuse question de l'héritage du chanteur Johnny Hallyday, objet d'un conflit entre sa veuve Laeticia et les deux enfants aînés de la star, Laura Smet et David Hallyday.

Dans le bras-de-fer judiciaire qui oppose les deux aînés Hallyday à leur belle-mère, une manche décisive vient de se jouer. Et c'est une victoire pour les premiers. Le tribunal de Nanterre indique ce mardi que Johnny Hallyday était bien plus Français qu'Américain et que c'est donc la loi française qui s'applique à sa succession.

Le chanteur a conservé « jusqu'au bout un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais surtout très français, qui l'amenait à vivre de façon (...) habituelle, en France », a estimé le tribunal dans son ordonnance. Malgré ses nombreux voyages et séjours aux États-Unis, Johnny Hallyday était résident français au moment de sa mort en décembre 2017, a-t-il conclu. Le tribunal a notamment retenu les nombreuses tournées du chanteur, essentiellement dans l'Hexagone, auxquelles il a participé jusqu'à la fin de sa vie, et « qui ont toujours attiré un public exclusivement francophone et avant tout français ».

David Hallyday et Laura Smet sont engagés depuis plus d'un an dans une bataille judiciaire contre Laeticia Hallyday pour obtenir leur part d'héritage dont ils estiment avoir été privés par un testament rédigé en Californie. Dans ce document datant de 2014, le rockeur lègue l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et à leurs deux filles.

Il y a désormais cinq héritiers, s'est félicité Me Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet : la veuve du chanteur, leurs deux filles adoptives, Laura Smet et David Hallyday. « La vérité, c'est que cette procédure se tiendra en France, en application du droit français comme nous ne cessons de le dire depuis plus d'un an », insiste-t-il.

Par la voix de son avocat, Laeticia Hallyday a dit sa stupéfaction et a déclaré son intention de faire appel. La prochaine étape française de ce dossier se jouera donc à la cour d'appel de Versailles, où une audience ne devrait cependant pas avoir lieu avant l'année prochaine. Selon les différents acteurs du dossier, la procédure pourrait durer une décennie faute d'accord à l'amiable.

Reste que la décision du tribunal de Nanterre devrait désormais rendre légalement impossible le transfert des actifs du chanteur dans un trust américain au profit exclusif de sa dernière épouse, comme elle l'a récemment tenté de la faire.