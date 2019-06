France: l'OIP alerte sur les violences commises en prison contre les détenus

Lorsqu'on parle de violences en milieu carcéral, on pense évidemment aux violences entre détenus et aux violences des détenus sur les surveillants. Mais la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) rend ce lundi 3 juin un rapport, particulièrement documenté, qui concerne cette fois les violences de certains personnels pénitentiaires sur les détenus. Un sujet tabou sur lequel il n'existe aucune donnée, aucune statistique publique.

« On m’a déshabillé de force, on m’a tenu les pieds, les jambes. Ils étaient à trois sur moi et m’ont mis des coups de façon répétitive sur la gauche. » Samuel témoigne des violences qu'il a subies lorsqu’il était détenu. Elles étaient perpétrées par des surveillants.

L'Observatoire international des prisons a reçu près de 200 signalements de ce type en deux ans. L'association ne nie pas les agressions subies par les surveillants, mais elle déplore le secret qui entoure les violences faites aux détenus.

« Le propre de ces violences c’est que ça contribue aussi à l’omerta, c’est qu’elles sont commises à l’abri des regards. Le plus souvent quand ce sont des violences qui sont préméditées, les surveillants vont choisir des endroits où il n’y a pas de caméras de surveillance. Donc ça va être dans les cellules, ça va être dans les salles de fouille ou dans les angles morts des caméras et puis effectivement dans les endroits où il n’y a pas de témoins », explique Cécile Marcel directrice de l'Observatoire international des prisons.

Selon l'OIP, il y aurait donc une tolérance de ces pratiques, les auteurs d'agression sont rarement sanctionnés. On attribue ces dérives à la pénibilité du travail, mais pas seulement.

« Sanctionner un surveillant pour ce type de pratique c’est prendre le risque de se mettre à dos l’ensemble de la profession et personne dans la prison n’a intérêt à ce que ça se passe comme ça, parce qu’il y a une direction de la détention qu’il faut assurer et qui doit être la plus apaisée possible », ajoute Cécile Marcel.

Le rapport révèle que les violences font très rarement l'objet d'enquêtes et encore plus de décisions de justice.

Pour plus de transparence, l'OIP demande, entre autres, la publication de données sur le nombre de poursuites et de condamnations de personnels pénitentiaires. Pour l'association, il faut par ailleurs permettre les saisines individuelles et confidentielles de l'Inspection générale de la justice (IGJ) sur le modèle de l'IGPN, la police des polices.

