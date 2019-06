France: inégalités et populisme, la sonnette d'alarme

Première constatation du rapport : les inégalités n’explosent pas en France, grâce à un modèle social qui fonctionne mieux qu’ailleurs. Pourtant, elles sont bien là, à commencer par les écarts des revenus.

« Pour vous donner une idée, on sait que les Français les 10% les plus aisés perçoivent près de neuf fois plus que les 10% les plus pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté que nous retenons, qui est situé à 855 euros pour une personne seule par mois, et ça concerne 5 millions de personnes en France », souligne Anne Brunner, coauteur du rapport.

Ces inégalités se font sentir aussi en matière d’éducation, de santé, d’emploi, de logement et d’espérance de vie : « Sur l'espérance de vie, on a des données qui nous sont fournis par l'Insee, qui démontrent que selon le niveau de revenus, on n'a pas la même espérance de vie. Les hommes les plus riches ont une espérance de vie de 84 ans, 72 ans pour les hommes les plus pauvres. Ça s'explique par la possibilité d'accéder à des soins de qualité quand on est en difficulté. »

Le fossé entre la France qui se porte bien et celle qui va mal a été mis en évidence par les manifestations des « gilets jaunes ». Et l’Observatoire des inégalités met en garde : si ce fossé continue de se creuser, la vague de populisme risque de submerger les deux France à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.