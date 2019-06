Anniversaire du Débarquement: le RN regrette que Poutine n'ait pas été invité

Une fois de plus, Marine Le Pen affiche son soutien au président russe, absent des commémorations de cette semaine. Vladimir Poutine avait appelé à ne pas exagérer l'importance du Débarquement et à ne pas minorer le rôle de l'URSS dans la victoire alliée. Une analyse partagée par la présidence du RN, sur RMC : « Je pense qu'il faut séparer la politique de l'histoire et on ne peut pas ne pas considérer que la Russie n'a pas participé très largement à la victoire. »

Au même moment sur LCI, l'eurodéputé Jordan Bardella va plus loin et en profite pour raviver le duel avec Emmanuel Macron sur le terrain diplomatique : « Nous croyons dans un monde multipolaire, nous devons dialoguer avant tous les pays, les États-Unis et la Russie qui est un grand pays la vision d'Emmanuel Macron en matière diplomatique est belliqueuse et agite les tensions depuis son élection en 2017. »

Régulièrement interrogée sur ce soutien systématique à Moscou depuis l'emprunt de 9 millions d'euros contracté auprès d'une banque russe en 2014, Marine Le Pen s'en prend aux banques françaises qui refusent de prêter au RN. Depuis 2017, les partis politiques ne peuvent plus emprunter de l'argent auprès d'institutions étrangères.