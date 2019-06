Drame de la tempête Miguel: qui sont les sauveteurs de la SNSM?

Leurs canots orange et vert, amarrés dans 200 ports de France et d'outre-mer, sont bien connus des marins et des vacanciers. Mais les sauveteurs en mer de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) se distinguent dans le gros temps et les tempêtes.

En 2017, par exemple, ils ont secouru ou assisté plus de 6 500 personnes, principalement des plaisanciers et des pêcheurs en perdition, souvent dans des conditions météorologiques extrêmes. Une aide apportée au péril de la vie de ces hommes et femmes, mais avec une particularité : les sauveteurs en mer sont bénévoles et leur assistance est entièrement gratuite.

La #SNSM est en deuil suite au décès de 3 de ses sauveteurs bénévoles lors d'une intervention en pleine tempête aux #SablesDOlonne. "Cette disparition tragique provoque une immense émotion dans la famille des #SauveteursenMer" - Xavier de la Gorce, président de la SNSM. pic.twitter.com/czbc3EsGX0 SNSM (@SauveteursenMer) 7 juin 2019

Créée en 1967 de la fusion de deux sociétés de sauveteurs de naufragés, la SNSM est rapidement reconnue d'utilité publique. Aujourd'hui, elle compte 8 000 bénévoles, tous formés au secourisme, et est financée en grande partie grâce aux dons de particuliers et d'entreprises mécènes. L'Etat alloue également à la SNSM quelque 6 millions d'euros par an.

La disparition de ces trois bénévoles est le drame le plus important qu'a connu l'association depuis 1986 lorsque cinq sauveteurs en mer avaient perdu la vie en allant secourir un voilier.