France: une fresque géante en hommage à SOS Méditerranée sur le Champ-de-Mars

Il faut prendre de la hauteur pour admirer la fresque qui s'étend sur toute la longueur du Champ-de-Mars, à Paris. Depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel, on découvre « Beyond Walls » (« au-delà des murs », en anglais), une oeuvre éphémère représentant des mains qui s'unissent et qui s'entraident.

L'oeuvre s'inspire du geste des marins sauveteurs pour porter assistance aux naufragés. Pour réaliser cette performance titanesque, l'artiste français Saype a travaillé à partir de photographies. « On a une banque de données où l'on a des gens connus, des footballeurs, des politiciens, et des gens pas connus, des migrants, des réfugiés, explique-t-il. À un moment, on ne sait plus d'où viennent les photos et c'est la logique du projet ».

« La solution n'est pas de les laisser couler »

Avec « Beyond Walls », l'artiste rend hommage à l'association de l'ONG SOS Méditerranée qui, depuis mars 2016, a secouru près de 30 000 personnes mais dont le navire emblématique, l'Aquarius, a été immobilisé pour des raisons administratives et judiciaires.

« ce geste, c'est celui du sauveteur qui met sa vie entre parenthèses pour sauver des personnes de la noyade en #Mediterranee »

« Depuis le début de la crise migratoire, on va atteindre le chiffre de 60 000 morts sur nos côtes et on sait que c'est sous-estimé, déclare le président de SOS Méditerranée, Francis Vallat. La solution est complexe. Mais on sait que cela ne peut pas être de les laisser couler ».

Après la France, l'oeuvre voyagera à travers le monde avec pour l'heure une vingtaine de métropoles annoncées, dont Genève, Berlin, New York ou encore Nairobi.

