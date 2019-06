France: une pétition réclame qu’un lycéen burundais puisse passer son bac

Des lycéens et professeurs de Sarreguemines, dans l'est de la France, ont lancé une pétition pour permettre à Ralph-Uwizeyimana, un jeune Burundais récemment expulsé et placé en centre d'accueil en Belgique, de passer le baccalauréat à la rentrée.

En France, quelque 743 000 lycéens s'apprêtent à plancher lundi 17 juin sur l'épreuve de philosophie. Mais pas Ralph Uwizeyimana. Ce jeune Burundais arrivé dans l'Hexagone en novembre dernier et scolarisé dans un lycée de Sarreguemines (Moselle) a été expulsé un mois après ses 18 ans et à quelques jours du bac, et placé dans un centre d'accueil en Belgique.

« Il aimerait pouvoir passer son baccalauréat comme nous tous et aller à l'université. C'est un élève très sérieux, très volontaire et impliqué. On aimerait beaucoup le revoir en France », explique par téléphone Sophie Meyer, élève de terminale dans la même classe que Ralph. Le jeune homme était admis à la faculté de Nancy en licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, indique sur son site Le Républicain lorrain.

Les camarades de classes et professeurs de Ralph Uwizeyimana ont formé un comité de soutien. Une pétition lancée sur le site change.org réclame qu'il puisse passer son baccalauréat à la session de septembre. « Pour nous, c'est important que cet élève puisse avoir une seconde chance et surtout aller au bout de cette scolarité », insiste Gaëlle Hauter, son professeur d'allemand. Dimanche en fin d'après-midi, la pétition avait recueilli plus de 13 000 signatures.