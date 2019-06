Sommet des deux rives: Macron donne rendez-vous dans six mois aux chefs d’État

En clôture du Sommet des deux rives à Marseille ce lundi 24 juin, le président français Emmanuel Macron a souhaité que les chefs d'État et de gouvernement du pourtour méditerranéen se réunissent « dans six mois », pour faire avancer des projets communs afin de « permettre au Maghreb de revivre » politiquement.

C'est une Méditerranée mal en point qu'Emmanuel Macron a dépeinte ce lundi en clôture du Sommet de deux rives à Marseille. Devant ministres et représentants de la société civile de dix pays de la Méditerranée occidentale, le chef de l'État français a évoqué une région « en train d'être fracassée » par « le symptôme migratoire » et la « lame de fond de l'islam politique » et des « populistes ». Il a également mentionné la « crise politique en Algérie et Libye ».

Évoquant les projets de coopération étudiés lors de ce sommet, qu'il faut maintenant « financer concrètement » pour « avoir des résultats », Emmanuel Macron a souhaité que chefs d'État et de gouvernement du pourtour méditerranéen se donnent rendez-vous dans six mois « pour aller plus loin ». Ce sommet, a assuré le président français, est aussi celui qui permettra au Maghreb de revivre, alors qu'il « n'existe plus politiquement aujourd'hui ».

Le Sommet des deux rives a rassemblé cinq pays d'Afrique du Nord (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) et cinq pays d'Europe occidentale (Portugal, Espagne, France, Italie et Malte). Ils étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères ou un secrétaire d'État.

L'idée de cette réunion avait été lancée par Emmanuel Macron lors d'une visite à Tunis au début de l'année 2018, afin de développer « une politique méditerranéenne forte ». Un groupe de 100 représentants de la société civile a ensuite été mis en place. Ils se sont retrouvés lors de cinq forums thématiques dont la synthèse a été faite début juin dans la capitale tunisienne.

Une série de projets ont été présentés ou ratifiés lors de ce rendez-vous, parmi lesquels une maison euro-arabe de la traduction, un organe de presse polylingue et une école de la mer. D'autres seront développés dans les secteurs des nouvelles technologies ou de l'environnement.

(Avec AFP)

■ Marseille au coeur des préoccupations d'Emmanuel Macron

Officiellement, le président était dans la deuxième ville de France pour le Sommet des deux rives, mais Emmanuel Macron a surtout fait un tour d'observation en vue des prochaines élections municipales de mars 2020. « La France ne peut pas réussir si Marseille ne réussit pas », a-t-il affirmé, faisant de la cité phocéenne une priorité.