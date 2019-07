En France, les cas de cancers en augmentation chez les femmes

En France métropolitaine, le cancer touche environ 400 000 personnes par an. Il reste la 1e cause de mortalité dans le pays, avec 157 000 décès en 2018. Selon un rapport de l’agence Santé publique France et de l’Institut national du cancer, on note chez les hommes une évolution favorable ces 30 dernières années, notamment pour les cancers les plus meurtriers, celui du poumon et le cancer colorectal. En revanche, chez les femmes, le nombre de cas de cancers a connu une forte augmentation, ce qui inquiète les spécialistes.

Premier motif d’inquiétude, l’augmentation des cas de cancers du poumon chez les femmes, un cancer au pronostic très sombre. Celles de plus de 55 ans sont particulièrement concernées.

« Dans les années 1980-1990, on a eu un effet de pression sociale chez les femmes où le tabac a plutôt été vendu par du marketing comme étant un objet d’émancipation. Et donc, les femmes se sont mises à fumer. Et ce sont ces femmes-là, aujourd’hui, qui ont 55-60-65 ans, chez qui on observe l’augmentation de certains cancers liés à ce tabagisme », explique Anne Galley de l’agence Santé publique France.

Autre source d’inquiétude, le cancer du col de l’utérus. Le nombre de nouveaux cas faiblit peu dans cette même classe d’âge : « Dans les années 1980-1990, il y a eu une évolution des pratiques sexuelles avec plus de partenaires, pas de protection, donc une transmission plus facile des infections sexuellement transmissibles, donc c’est le papillomavirus à haut risque oncogène, c’est-à-dire risque de cancer. »

Pour ce qui est du cancer du sein, le plus fréquent des cancers chez la femme, la mortalité baisse depuis 1990, grâce au dépistage précoce et à l’amélioration des traitements. Mais le nombre de nouveaux cas augmente depuis 10 ans. Les spécialistes pointent notamment l’obésité et l’alcool. Les perturbateurs endocriniens pourraient aussi être en cause.

