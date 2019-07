Dieudonné condamné à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale

Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, soupçonné notamment d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, a été condamné à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux à trois ans de prison, dont un avec sursis, et 200 000 euros d'amende.

L'humoriste controversé de 53 ans au casier judiciaire bien rempli par ses sorties antisémites n'est pas venu écouter le jugement du tribunal correctionnel le 5 juillet 2019. Le tribunal l'a condamné pour fraudes fiscales, blanchiment, abus de biens sociaux ou encore organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Des infractions commises entre 2009 et 2014

Le tribunal a dénoncé des «infractions plurielles», commises «sur une longue période, entre 2009 et 2014» par un homme «aux très nombreux antécédents tant fiscaux que judiciaires».

Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné pour avoir détourné à son profit des recettes en liquide de ses spectacles non comptabilisées dans les comptes de sa société, les Productions de la plume, pour avoir commis une fraude à l'impôt sur le revenu en 2011-2012 et des fraudes à la TVA. Il a également été condamné pour avoir blanchi une partie des espèces en les expédiant à l'étranger ou encore organisé son insolvabilité pour échapper au paiement de dommages et intérêts dus à des associations antiracistes.

«Dieudonné ne se conformait pas à des décisions judiciaires (...) et dans le même temps détournait des espèces et les envoyait à l'étranger» a expliqué la présidente de la chambre financière. Il a en revanche été relaxé s'agissant de la fraude à l'impôt sur la fortune.

Détournement d'argent au théâtre La Main d'Or

Son théâtre parisien de La Main d'Or, dont il a depuis été expulsé, ne possédait ni caisse enregistreuse ni terminal de paiement bancaire. D'après le tribunal «Aucune traçabilité des espèces» n'y était assurée, ce qui a permis leur «détournement».

Plus de 657 000 euros en espèces avaient été retrouvés à son domicile en 2014. Lui et ses proches ont envoyé plus de 565 000 euros à l'étranger, principalement au Cameroun où il a de la famille, et plus de 100 000 euros en France.

Au printemps, lors du procès, le parquet avait requis contre Dieudonné trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ainsi que 285 000 euros d'amende. Entre 2009 et 2014, 1,2 million d'euros n'étaient pas passés sur les comptes bancaires de l'humoriste, alors qu'il se disait ruiné et insolvable.

Plusieurs milliers d'euros d'amende et des dommages et intérêts

Le tribunal a également condamné sa compagne, Noémie Montagne, en tant que gérante de droit de leur société, Les Productions de la plume, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux aux dépens de cette société et fraude à la TVA.

À cela s'ajoutent 50 000 euros d'amende pour Les Productions de la plume pour soustraction au paiement de la TVA

Dieudonné et sa compagne ont l'interdiction de gérer une entreprise pendant dix ans et le tribunal a prononcé la confiscation des espèces saisies. Le fisc a par ailleurs obtenu leur condamnation au paiement de centaines de milliers d'euros d'impôts fraudés, qui seront fixés par le tribunal administratif, et 80 000 euros en réparation du blanchiment de fraude fiscale.

L'humoriste devra payer immédiatement plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), parties civiles dans le volet portant sur l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Et ce, même s'il décide de faire appel.

Dieudonné et sa compagne vont faire appel de la décision

« Bien entendu, il va y avoir un appel », a commenté l'avocate de Noémie Montagne, Isabelle Coutant-Peyre. Elle dénonce une « justice instrumentalisée par le pouvoir politique ».

La défense avait accusé l'État d'avoir téléguidé les poursuites à l'époque où les spectacles de Dieudonné suscitaient une virulente polémique en France, entre fin 2013 et début 2014. Le parquet avait répondu que ce procès n'était pas « politique ».