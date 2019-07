Contenus haineux: les Youtubeurs saluent le projet de loi mais sans y croire

Chez les Youtubeurs, régulièrement exposés à des vagues de haine, on salue l’initiative, mais sans trop y croire. Sur les réseaux sociaux, Bilal Hassani est partout. Avec ses perruques extravagantes, ses chansons, son humour, le jeune homme séduit, intrigue, voire dérange.

Sur sa chaine YouTube, il parle de son homosexualité, porte du maquillage parfois. Résultat, il a reçu plusieurs menaces de mort, et des milliers d’insultes très violentes.

Le projet de loi, il n’est pas contre, mais le chanteur se pose une question : comment signaler la totalité de ces messages haineux ? « Quand ce n’est pas un mauvais jour j’en ai 5 à 10, toutes les dix minutes, des méchants commentaires, des choses un peu odieuses… Sur des très mauvais jours il va y en avoir 5 à 10 par minutes, on ne peut rien faire, ça défile trop vite et c’est plus simple d’ignorer. Les procédures de signalement aujourd’hui sont très très lentes et je ne sais pas si une amende va les accélérer tant que ça. »

L’amende, ce serait à Youtube de la payer, si les commentaires haineux signalés ne sont pas retirés. Enjoy Phoenix, une des premières youtubeuses beauté en France, a des doutes sur la mise en pratique de cette loi

« On m’a expliqué, chez Twitter, chez Instagram, qu’en fait pour bloquer un compte haineux, pour bloquer un commentaire, pour supprimer des comptes qui passent leur temps à nous cracher dessus, on ne peut pas prendre la décision en France, c’était les États-Unis qui prenait cette décision-là. J’aimerais que cette loi passe et j’espère qu’elle passera mais après, dans quelle mesure ça pourra être appliqué ? J’ai peur que ce ne soit pas possible. »

Du côté de Google, propriétaire de Youtube, on assure que 10 000 personnes travaillent en permanence sur la modération des contenus haineux.