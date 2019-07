France: arrivée d'un nouvel épisode de canicule accentué par la sécheresse

Un nouvel épisode de chaleur arrive sur la France, le deuxième en moins d'un mois. Les 46°C avaient même été atteints pour la première fois en France fin juin. L’épisode devrait cette fois être plus intense dans les régions du nord, notamment à cause de la sécheresse des sols. C'est ce qu'explique François Gourand, météorologue à Météo France :

« Le fait qu’il y ait une sécheresse au niveau des sols, cela va favoriser le fait que les températures montent encore un peu plus. A contrario, au mois de juin dernier, quand il y a eu une première canicule, il y a eu des records, mais sur les régions du nord du pays notamment, les sols étaient encore assez humides. Et malgré une masse d’air extrêmement chaude, les températures n’ont pas atteint le niveau qu’elles atteindront probablement cette fois, avec une sécheresse des sols qui est beaucoup plus prononcée qu’il y a un mois. »

Météo France prévient qu’une nouvelle fois, la hausse des températures va être spectaculaire, avec des records de température historique et des pics de chaleur allant de 40 à 42°C dans la capitale :

« En fait, on va avoir cette semaine une situation météo assez classique de ces vagues de chaleur, avec de hautes pressions qui vont être centrées sur l’Europe centrale et une vaste dépression sur le proche Atlantique, décrypte François Gourand. Ce qui est moins normal, c’est le niveau de chaleur de cette masse d’air, qui est particulièrement élevé et qui va donc, probablement, occasionner des records de chaleur dans un certain nombre de villes du territoire, pour atteindre 40° sur le nord du pays, éventuellement. Ce qui est au niveau des records de chaleur, voire un petit peu plus par endroits. »

Vingt-et-un départements du sud-ouest et du centre-est de la France sont déjà placés en vigilance orange pour canicule. Le phénomène devrait s’estomper d’ici la fin de la semaine.