France: que va faire le gouvernement après la polémique de Rugy?

Le dressing à 17 mille euros était justifié, les fastueux dîners étaient d'ordre « professionnel » et non pas privé : selon Le Parisien et le Journal du Dimanche, François de Rugy semble être mis hors de cause par les enquêtes menées par les services de l'Assemblée nationale et par le gouvernement.

Rien d'illégal, un ministre déjà remplacé et la trêve estivale qui approche. La casse est donc limitée pour l'exécutif, mais l'Élysée et Matignon pourraient ne pas en rester là. D'abord parce que le gouvernement veut montrer aux Français qu'il prend la polémique au sérieux. Et puis il faut aussi répondre à l'opposition qui dénonce des investigations partiales.

Le Premier ministre devrait donc profiter de la publication de ces enquêtes internes pour clarifier les règles. Pas de grande réforme en prévision. Édouard Philippe pourrait simplement « préciser » la circulaire qu'il avait écrite à son arrivée en mai 2017. À l'époque, il appelait ses ministres à « l'exemplarité ». Aujourd'hui, le texte apparaît insuffisant.

Même démarche à l'Assemblée où, là aussi, Richard Ferrand n'exclut pas de modifier l'encadrement des dépenses du président de l’hémicycle.