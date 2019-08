French Fab: opération séduction des industriels sur les plages

Lunettes de réalité virtuelle sur les yeux, calés sur le siège d’un avion Rafale, Amaury, lycéen parisien, joue au pilote. Ce simulateur, c’est l’une des innovations présentées sur les plages cet été dans le cadre de la French Fab.

L’enjeu est aussi territorial, comme l’explique Alain le Bouffant, président de la technopole Lannion Guingamp : « On a des capteurs infrasons qui vont dans les systèmes militaires. On a une entreprise qui fabrique des centrales inertielles à fibre optique qui équipent les sous-marins nucléaires ou les plus grands bateaux satellites. Donc, si vous voulez, en termes de technicité et niveau technologique, on est très bien placé, simplement ça ne se sait pas. Là, c’est bien, on est en plein mois d’août, beaucoup de touristes. La côte de granit rose est fameuse. Et vous voyez aujourd’hui, ça ne dément pas, c’est magnifique, mais on leur dit en même temps, regardez, si vous voulez venir n’hésitez pas il y a du boulot, la French Tech recrute. »

Peine perdue, le jeune Amaury ne voit pas son avenir dans l’industrie : « Moi je veux travailler dans la finance, parce que j’aime bien avoir de l’argent dans les mains ». Dépoussiérer l’image du secteur, c’est aussi l’objectif de cette tournée qui se poursuit cette semaine sur les plages du nord.