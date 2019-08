À Biarritz, Emmanuel Macron défend l'utilité du G7

Peu avant l'ouverture du sommet du G7 de Biarritz, le président français Emmanuel Macron vient de s'exprimer ce samedi 24 août en direct à la radio et à la télévision pour expliquer les enjeux de ce sommet. Au cours d'une prise de parole inédite, le chef de l'État a souhaité détailler les objectifs recherchés au cours de ces rencontres et leur lien avec la vie concrète des Français.

Avec notre envoyée spéciale à Biarritz, Valérie Gas

C’est la rentrée pour Emmanuel Macron, et le président de la République veut avant tout la réussir auprès des Français. Il essaye ici au G7 de montrer que le destin de la France est lié au destin du monde, que la vie des Français dépend aussi de ce qui va être dit et décidé lors de ce sommet. C’est pourquoi il est venu leur parler. Il entend dire que ce sommet est utile, qu’il ne s’agit pas que d’une grande réunion entre dirigeants calfeutrés dans des grands hôtels et protégés des manifestants par une armada de policiers.

Alors, que le G7 soit critiqué comme un format qui n’est plus adapté à l’état du monde, Emmanuel Macron le reconnaît. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il a décidé d’inviter huit pays à participer au G7. L’objectif du président, c’est de former des coalitions d’États qui s’impliquent et qui s’engagent sur les grands sujets et le premier de ces grands sujets c’est celui du climat. Le chef de l’Etat en a fait une de ses priorités pour ce G7.

Il en a parlé en amont avec Vladimir Poutine et Narendra Modi et, depuis hier, il est dans un bras de fer avec Jair Bolsonaro à propos des incendies de la forêt amazonienne. Il en a reparlé dans son intervention, il veut relancer des appels pour faire des actions de court terme, pour lutter contre les incendies mais aussi à plus long terme pour protéger de la déforestation.

Le premier sommet « écoresponsable »

Le président de la République « vend » aussi ce G7 comme le premier sommet « écoresponsable » qui va essayer de compenser son impact carbone et il compte sur des annonces concrètes dans des domaines très polluant comme celui des transports ou celui du textile.

L’autre idée du Président, c’est que les Français, comme tous les autres habitants de la planète ont un rôle à jouer. Ce sont eux qui vont appliquer les bonnes pratiques et permettre d’avancer. Emmanuel Macron est à la fois en pleine opération de pédagogie vis-à-vis de ces concitoyens et il a envie de leur montrer que désormais il veut les associer à sa politique.

