France: le superéthanol, carburant plus économique, peut séduire à la pompe

Tout le monde rêve de payer moins cher son plein d'essence. Et certains ont trouvé la solution. Ils roulent au superéthanol E85, un carburant avec 85% de biocarburant à base de betterave ou de maïs. Avec ça, le prix d'un plein peut-être divisé par deux. En 2018, 70 000 véhicules étaient équipés d'un boîtier de conversion. Et l'idée séduit de plus en plus.

Carburer au superéthanol, c’est rouler moins cher. Ce conducteur est un convaincu de longue date. Et à environ 70 centimes le litre, il voit une nette différence avec sa consommation d'avant : « Cela fait six ans et demi que je ne roule qu’à ça. On a réduit de plus de la moitié notre budget essence. Un plein en moyenne, on est à 25, 30 euros. Avant on était à 70, 80 ».

Avec la hausse des prix à la pompe, il voit de plus en plus de personnes autour de lui passer au biocarburant. Même constat pour Jean-Michel Manas. Il s'occupe de 28 garages Speedy en région parisienne. Et depuis un an, son groupe propose l'installation de boîtiers de conversion : « Depuis qu’on s’est lancé, on a de plus en plus de clients qui sont demandeurs de la pose d’un boîtier. J’en ai quand même posé pas mal depuis le début d’année, et on en a encore plusieurs à poser la semaine prochaine et l’autre. Je sais qu’on a quand même pas mal de demandes ».

15% des stations équipées

Pour un tel boîtier, il faut débourser entre 700 et 1 500 euros. Un investissement conséquent donc, mais vite rentabilisé, selon le gestionnaire de garages : « Un client qui va faire deux pleins en moyenne par mois, sur un réservoir de 60 litres. Dès la première année, la prestation est largement remboursée. Et après ce n’est que des économies ».

Reste encore à trouver un endroit où se ravitailler. D'autant plus qu'avec une voiture au superéthanol, il faut faire le plein plus souvent qu'avec un véhicule qui roule sans plomb. En France,15% des stations seulement sont équipées d'une pompe à biocarburants.

En plus du prix, il y a aussi l'argument écologique car le bioéthanol permettrait de réduire de 50% les émissions de CO2. Mais, si rouler au est plus vert sur le papier, il faut aussi prendre en compte la production de ce carburant. En effet, elle nécessite l’utilisation de terres agricoles, qui servent à la production de nourriture.