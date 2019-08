[Reportage] Sécheresse en France: les éleveurs des Yvelines durement touchés

En cette période de sécheresse, 85 départements sont en alerte pour des restrictions d'eau. Les mois de juillet et d'août ont été marqués par les fortes chaleurs. L'élevage a été particulièrement touché. Pendant tout l'été, les éleveurs ont eu du mal à nourrir leur bêtes correctement. Avec un coût parfois très lourd. Exemple dans les Yvelines.

À 67 ans, malgré une main dans le plâtre, Dominique Rey demeure hyperactif. À coté de chez lui, quelques-unes des ses vaches broutent tranquillement. Mais l'herbe est un peu jaunie et pas très haute. Ce qui n'échappe pas à l’œil de l'éleveur.

« Il n'y a pas assez d'herbe pour les tenir en bon état, insiste Dominque Rey. Il faut un climat breton pour faire pousser de l'herbe. C'est facile à comprendre : un temps couvert, avec moins de 25 degrés et là, l'herbe elle pousse. C'est pas ce qu'on a eu cet été. On a eu des 40, 42, 44 et 45 degrés ! »

Pour compenser le manque d'herbe dans les prairies. Le ministère de l'Agriculture a depuis août autorisé les Yvelines à faucher les terres en jachères pour les donner aux bêtes.

Dominique Rey, qui est aussi céréalier, a quelques parcelles inexploitées, laissées en jachères. Mais pour lui, cette mesure est totalement inutile.

« C'est beaucoup trop tard, des décisions comme ça, se désole l'éleveur. Au 15 juin, on récoltait des jachères qu'on pouvait valoriser. Mais au mois d'août, les jachères, elles ne valent plus rien, parce que ç'a été brûlé par le soleil. Là, c'est un coup raté, ça. »

Pour compenser, Dominique puise donc dans sa réserve de foin prévue pour la saison froide. Et une fois l'hiver arrivé, il donnera une partie de sa production de céréales à ses vaches, ce qui a un coût.

« Ca va me coûter 5 000 euros de céréales que je vais pas vendre, pour nourrir mes bêtes. Quand on gagne pas grand-chose, 5 000 euros, c'est plus que ce qu'on dégage pour se payer, je veux bien. Mais travailler pour rien, à un moment, ça nous fatigue. »

En revenant chez lui, Dominique continue de faire ses comptes. Autour de lui, déjà deux de ses collègues ont abandonné leur activité d'élevage. Et avec les sécheresses à répétition, lui y pense de plus en plus aussi.

