Réforme des retraites: Édouard Philippe reçoit syndicats et patronat à Matignon

C'est parti, ou plutôt c'est reparti pour la réforme des retraites. Syndicats et patronat sont reçus ce jeudi 5 et vendredi 6 septembre à Matignon par le Premier ministre Édouard Philippe, accompagné de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et du Haut-Commissaire chargé de la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, deux jours après son entrée officielle au gouvernement. Et cela près de deux années après le début de ses concertations avec les partenaires sociaux sur cette réforme des retraites à risque. Des risques que le gouvernement, avec cette nouvelle étape de concertation, espère limiter.

L'objectif est de faire la preuve de ses bonnes intentions. Accusé d'autoritarisme sur la réforme de la SNCF ou celle de la fonction publique, avec des « parodies de négociations » régulièrement dénoncées par tous les syndicats, Emmanuel Macron veut à présent, selon ses propres mots, « incarner un changement de méthode. »

Après des échanges qui ont déjà duré plus d'un an et demi entre les syndicats et le Haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, c'est une phase plus officielle de négociation qui s'ouvre ce jeudi.

Jean-Paul Delevoye a déjà présenté ses propositions au mois de juillet, et le président Macron a déjà montré qu'elles n'étaient pas gravées dans le marbre, en exprimant la semaine dernière sa préférence pour une prise en compte de la durée de cotisation et non pour un âge pivot au moment du départ à la retraite.

Qu'importe, l'objectif reste le même : faire travailler les Français plus longtemps. Et rendre le système plus lisible et plus juste, en fusionnant les 42 systèmes actuels en un seul régime universel.

Le Premier ministre doit présenter ce jeudi aux syndicats la méthode des négociations à venir, qui doivent durer « plusieurs mois » et inclure une « concertation citoyenne ».