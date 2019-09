France: un 133e portrait de Macron «décroché» en plein procès d’activistes

Ce mercredi 11 septembre, 8 militants écologistes, membres d’Action Non Violente-COP21, et un vidéaste étaient jugés devant la 16e chambre correctionnelle de Paris pour « vol en réunion ». Leur forfait ? Avoir décroché des portraits d’Emmanuel Macron dans les mairies. Depuis le début de la campagne de désobéissance civile lancée par ANV-COP21, 132 portraits avaient déjà été décrochés.

« On est dans le métro. Destination pour l’instant inconnue. » La discrétion est le mode opératoire standard pour décrocher un portrait d’Emmanuel Macron. On se retrouve à 10 dans un square et on ne connaît la mairie visée seulement quand on y arrive.

Ici, c’est la Mairie de Saint-Ouen. On sort du métro. Une action de désobéissance civile se pratique toujours à visage découvert. Les militants enfilent leurs t-shirts jaunes siglés ANV-COP21, et c’est parti.

« Aujourd’hui, on a décroché le 133e portrait d’Emmanuel Macron dans les mairies de France, explique l'un des militants. Aujourd’hui, c’est un jour particulier : on a voulu décrocher ce portrait pour monter le vide de la politique climatique et sociale d’Emmanuel Macron, mais également pour soutenir les activistes de Paris qui sont en cours [de jugement]. Aujourd’hui du coup, on est là pour soutenir Marc, Marion, Cécile, Félix, Étienne, Thomas, Pauline et Vincent. Nous leur apportons notre soutien et notre détermination et on a envie de dire à notre gouvernement qu’on continuera à décrocher ces portraits tant qu’il ne changera pas de cap. »

Et le portrait d’Emmanuel Macron de la mairie de Saint-Ouen est parti en toute discrétion dans la sacoche d’un cycliste, pour rejoindre les 132 autres stockés dans un lieu secret.

