Pollution aux particules ultrafines: un nouvel appareil de surveillance

Au siège d’Airparif, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pecresse, s'est déplacée pour l'inauguration de cet appareil qui mesure les particules ultrafines. « Quels peuvent être les effets de ces particules ultrafines ? interroge la présidente. Intutivement, on se dit que les plus grosses doivent être les plus dommageables, mais ce n'est pas le cas ? »

Réponse de la directrice adjointe d'Airparif, Hélène Marfin : « On a un système respiratoire qui filtre, qui limite le passage des plus grosses particules. Et plus les particules sont fines, plus elles passent au travers de ce barrage. Et elles vont très loin dans les alvéoles pulmonaires. Cet été, l'ANSES a sorti une longue étude sur l'effet sur la santé de ces particules ultrafines et en particulier, ils ont identifié des risques par rapport aux maladies cardiovasculaires. »

Faire avancer la législation à terme

Airparif espère installer plusieurs appareils en Ile-de-France, proches des sources de pollutions - aéroports, routes ou encore exploitations agricoles. Il s'agit de surveiller ces particules de façon permanente pour accumuler des données et à terme, faire avancer la législation.