Environnement: la marche pour le climat gagne les rues de Paris

Des centaines de personnes sont rassemblées samedi 21 septembre près du Jardin du Luxembourg, à Paris, prenant part à cette nouvelle « marche pour le climat et la justice sociale » en destination de Bercy, où se trouve le ministère français de l’Économie.

Les organisateurs espèrent une forte mobilisation, même si la manifestation de vendredi 20 septembre sur le climat a réuni au moins 10 000 personnes dans la capitale, selon un comptage du cabinet Occurrence pour des médias. Sur l’échelle mondiale, elle a été très suivie, notamment à New York, où Greta Thunberg était présente, trois jours avant l’ouverture du sommet de l’ONU sur le climat.

Avant le début de la marche, les organisateurs avaient appelé au calme. « Tout le monde est le bienvenu. On n'oppose pas justice climatique et justice sociale, il faut respecter le consensus d'action non violente », avait lancé une organisatrice.

Pour Maxime Combes, porte-parole de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac), l’une des nombreuses organisations qui appellent à marcher pour le climat, il est urgent d’agir et interpeller les décideurs du monde. « On le voit, la crise climatique s’aggrave. Donc cette mobilisation aujourd’hui a vocation à dire que le mouvement pour le climat est en train de se massifier, de se renouveler et qu’il est là pour durer. On ne pourra pas faire sans le mouvement climat à l’avenir », dit-il à RFI.

Aujourd’hui, nous avons des engagements qui ne sont jamais suivis d’effets. Nous avons des petits pas et de grands renoncements, venant des décideurs politiques et des décideurs économiques qui se paient généralement de mot et qui ne mettent pas grand-chose en œuvre pour lutter efficacement climatique. Tout l’enjeu aujourd’hui, c’est d’accélérer le mouvement et de s’assurer que l’ensemble de ces États augmente leur ambition de lutte contre le réchauffement climatique, pas dans vingt ans, pas dans dix ans, mais dès demain. Maxime Combes, porte-parole de l'Attac, insiste que seulement des «petits pas et de grands renoncements» ont lieu pour le climat 21/09/2019 - par David Baché Écouter

Cette mobilisation a également été rejointe par de nombreux « gilets jaunes » présents à la capitale pour le 45e acte de leur mouvement, souhaitant une « convergence des luttes » en ce jour où plusieurs rassemblements sont organisés à la capitale française.

Pour Élodie Nace, porte-parole d’« Action non-violente Cop-21 » et d’Alternatiba, deux organisations de défense de l’environnement, la jonction des deux luttes est nécessaire et évidente. « Depuis la naissance du mouvement des "gilets jaunes", il y a eu un appel à porter un message commun » avec la mobilisation pour le climat, explique-t-elle à RFI, dont les organisations étaient également à l’initiative de la marche d’aujourd’hui. « On rejette le même type de système et les mêmes responsables, et on exige maintenant des mesures radicales et immédiates. »

« Exactions » des « black blocs »

Selon la Préfecture de police de Paris, des « individus violents » de la mouvance black bloc s'étaient introduits dans le cortège et on commis des « exactions », ont dénoncé les forces de l'ordre sur Twitter. Selon les autorités, ces derniers, au nombre de 150 environ, se sont repliés dans le cortège, dont le départ était prévu à 14h30, mais a été bloqué dû à l’intervention des forces de l’ordre, notamment avec du gaz lacrymogène et de l'eau.

La Préfecture de police a toutefois indiqué qu'au-delà de ces 150 personnes, la marche pour le climat arauit été infiltrée par quelque 1 000 manifestants appartenant à la frange radicale de l'ultragauche et des « gilets jaunes ».

Selon nos informations, les forces de l'ordre sont intervenues dans le cortège sur le boulevard Saint-Michel, après que des membres de « black blocs » ont incendié des poubelles et scooters, ainsi que cassé des vitres, jeté des projectiles sur les autorités, avant de s'en prendre à une agence bancaire. Le cortège a fait demi tour.

D'autres marches en France, dont 5 000 manifestants à Lyon

Ailleurs en France, d'autres événements ont lieu. À Lyon, environ 5 000 personnes se sont rassemblées dans la matinée dans le centre-ville, selon la préfecture du Rhône. « Halte à l'écocide », pouvait-on lire sur la banderole des manifestants.

Venue avec son fils Lucien, 7 ans, Noémie Izbicki a expliqué à l'AFP s'être rendue à la manifestation pour que son fils « prenne conscience de l'enjeu ». Jean-Claude Moralez, un enseignant de 65 ans, a de son côté exprimé son pessimisme, soulignant que la situation avait atteint un point de non-retour. « Ce genre de manifestation est importante, mais elles auraient dû avoir lieu depuis longtemps ».

