PMA pour toutes les femmes: «la double filiation maternelle est déjà un fait»

L’extension de la PMA à toutes les femmes va s’accompagner d’un changement important dans le mode d’établissement de la filiation des futurs enfants nés d’une PMA au sein des couples de femmes. Le gouvernement propose de reconnaître une double filiation maternelle. Ceux qui s’opposent à cette mesure rappellent que pour la loi actuelle en France, il ne peut y avoir qu’une seule mère : celle qui accouche.

Mais cet argument n’est pas partagé par tous. Pour Tatiana, mère adoptive d’une petite Éléonore conçue par PMA à l’étranger, la double filiation maternelle est déjà un fait. La loi, selon elle, devrait maintenant suivre la société : « On n’a jamais rencontré aucun problème à l’hôpital avec les médecins, l’école. On est toutes les deux les parents d’Éléonore et il n’y a aucun problème administratif associé. Si l’on inscrit un enfant à une activité sportive, sur le formulaire d’inscription il y a généralement deux cases, une pour le père et une pour la mère. Dans ce cas-là, on dit qu’il y a deux mamans et ça passe tout seul. De leur côté, ils s’excusent en disant qu’ils y penseront l’année prochaine. C’est juste des habitudes à prendre. »

Une construction sociale

L’avocate Caroline Mecary, spécialiste des droits des familles et des homosexuels reprend les propos d’anthropologues de Claude Lévi-Strauss à Françoise Héritier. Pour elle, sur le plan juridique la filiation est une construction sociale qui évolue en fonction des époques : « On le voit très bien quand le législateur français a ouvert le mariage à tous les couples. Il a aussi ouvert l’adoption à tous les couples. Et il a donc permis que par l’adoption, un lien de filiation puisse être établi entre deux femmes ou deux hommes. La filiation peut être totalement déconnectée de la procréation charnelle. »

D’après les derniers sondages, 65 % des Français se déclarent favorables à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes.