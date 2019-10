France: défilé de la Manif pour tous qui se ligue contre «la PMA sans père»

C'est le projet de loi bioéthique et sa mesure phare sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules qui mobilise la Manif pour tous. Ce dimanche après-midi, ses adhérents et sympathisants défilent dans les rues de Paris avec un mot d’ordre : « Non à la PMA sans père. »

Une vingtaine d'associations dans les rues

Plus d'un millier de personnes se sont retrouvées près du jardin du Luxembourg, avec une foule qui ne cesse de grossir. Un défilé qui a été organisé par une vingtaine d'associations proches des milieux catholiques conservateurs. Dans les rues de Paris, c'est un cortège coloré de personnes âgées et de familles, essentiellement venues de toute la France.

Sur leurs banderoles des slogans comme « Liberté, égalité, paternité », « Des darons, pas des échantillons » ou « Laissons faire la nature ». Ce n’est pas l’ensemble du projet bioéthique qui est contesté, c’est surtout l’élargissement de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes seules et aux couples lesbiens.

Les manifestants présents tiennent globalement le même discours : « Un enfant a besoin d’une maman et d’un papa. Le père ne se réduit pas à ses spermatozoïdes. On ne peut pas le retirer de l’équation sans risque pour l’enfant ».

Ils ont aussi le sentiment que le débat organisé sur ce projet bioéthique était en fait un leurre, puisque leur voix n’a pas été entendue. Certains considèrent d’ailleurs que sur les questions si centrales de société, comme celle-ci, un référendum devrait être organisé.

D’autres estiment que l’État ne doit tout bonnement pas légiférer sur des problématiques si privées. Beaucoup sont d’ailleurs sceptiques sur la portée de cette manifestation, puisque l’amendement sur l’élargissement de la PMA a déjà été adopté par l’Assemblée nationale fin septembre.

Mais il y a toujours un espoir tant que ce n’est pas définitif et les manifestants sont là pour faire entendre leur voix, confie une Orléanaise qui participait à sa première manifestation.

[COMMUNIQUÉ] Coup d'envoi de la manifestation d'avertissement #MarchonsEnfants.



Rien n'est joué. L'Histoire est à écrire. Rendez-vous à 13h Place Edmond Rostand. https://t.co/iYwqUbftv1 La Manif Pour Tous ن (@LaManifPourTous) October 6, 2019

L'absence de père, une image qui dérange

« La question de la PMA sans père pose éminemment la question du père et donc de l’homme. Il faut quand même rappeler qu’une femme ne peut pas avoir d’enfant sans homme, et là, non seulement on dit qu’un père c’est accessoire, mais cela revient aussi à dire qu’on n’a pas besoin des hommes, mais juste de leurs gamètes. En fait, on veut de leur sperme, mais on ne veut pas d’eux », estime Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous.

Avec cette loi, les couples de femmes homosexuelles pourront officialiser leur choix de recourir à la PMA devant un notaire. Sur l'acte de naissance de l'enfant, il sera possible d'indiquer « mère » et « mère », là où auparavant, il n'était possible d'indiquer que « mère » et « père ».

Pour la présidente de la Manif pour tous, cette loi montre aux plus jeunes que le père n'est finalement pas important : « On envoie un message extrêmement négatif à l'encontre des uns et des autres. » Avant de poursuivre : « Élever un enfant, seule, c’est difficile. Si on fait croire qu’on peut se passer d'un père, on met potentiellement des femmes dans des situations de vulnérabilité, et donc leurs enfants aussi. »

Une intervention de l'État par delà ses prérogatives

Le projet de loi bioéthique qui prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes doit être soumis à un vote solennel à l'Assemblée nationale le 15 octobre, que le Sénat examinera en janvier.

Les changements futurs de la législation inquiètent le philosophe et sociologue Jean-Pierre Le Goff. Il considère que l'État va au-delà de ses prérogatives avec la mise en place d'une réforme qui met en jeu une conception de la condition humaine.

« Il est vrai que l’État, dans le passé, est intervenu dans le domaine anthropologique, avec la pillule contraceptive ou l’avortement par exemples. Ce qui se passe aujourd’hui est différent, dans la mesure où l’État intervient sur un élément clé qui est le problème de la procréation, avec la possibilité qu’une femme puisse faire un bébé toute seule. L’État embrouille un peu plus la dimension de la filiation et notamment efface la figure du père ».

Le sociologue insiste également sur le principe de précaution, qui est mis en avant dans le domaine de la défense de la faune et de la flore. Pour lui, ce principe devrait être mis en oeuvre dès que l'on touche à l'humain, comme dans ce cas précis.

« Alors on va vous dire : "Attendez… Il y a des études concernant les enfants qui sont élevés par des couples de femmes…Il n’y a aucun problème". Mais c’est beaucoup trop tôt ! On n’en sait rien. En plus, il y a des enquêtes qui sont parties prenantes, il y a beaucoup de militantisme. Je ne vois pas pourquoi le politique et l’État a à intervenir dans ce domaine-là, de cette façon-là », estime Jean-Pierre Le Goff.

La peur de la GPA

Avec la loi bioéthique, une autre chose inquiète ceux qui s'y opposent: relancer le débat sur la légalisation de la GPA (gestation pour autrui), pour le moment interdite en France.

Jeudi 3 octobre, l'Assemblée Nationale à votée un amendement qui rend automatique la reconnaissance de filiation des enfants nés par GPA dans un pays étranger, où cette pratique est autorisée.

Dans un arrêt du vendredi 4 octobre, la Cour de cassation s'est également exprimée sur le statut de la « mère d'intention » (ndlr: la mère qui n'a pas accouchée de l'enfant née d'une GPA) : « Une GPA à l'étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation avec la mère d'intention ». Une victoire pour la famille Mennesson qui réclamaient la transcription en droit français, des actes de naissances de leurs enfants nés d'une GPA réalisée aux États-Unis.