En France, l'immigration fait son retour au Parlement

Moins d'un an après l'entrée en vigueur de la loi asile-immigration, le Parlement français se penche de nouveau sur ce sujet sensible à partir de ce lundi 7 octobre. Un débat voulu par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron veut en faire un rendez-vous annuel. Annoncé en conclusion du « grand débat national » et reporté d'une semaine en raison du décès de l'ancien président Jacques Chirac, le débat sur l'immigration s'ouvre ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale et se poursuivra mercredi au Sénat. Pas question d'écrire une « loi asile-immigration-intégration 2 », a prévenu Matignon ; députés et sénateurs devront « éclairer » les « orientations » retenues par le gouvernement.

Le président veut faire de cette question l'un des dossiers majeurs de la deuxième partie de son quinquennat. « Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder le sujet en face », a-t-il averti dans un discours à sa majorité lundi 16 septembre. Hors de question d'en laisser le monopole à l'extrême droite. Pas question, non plus, que La République en marche se comporte en « parti bourgeois » en ignorant les préoccupations des « classes populaires » qui « vivent avec cela ».

► A lire aussi : Immigration: Emmanuel Macron se projette en 2022

Il faut « tout repenser » en matière de « politique migratoire et d'intégration », ont appuyé plusieurs responsables de la majorité présidentielle dans une tribune au Monde. Ils y appellent notamment à « oser parler de l'immigration économique » et à imaginer une politique « fondée sur des objectifs chiffrés ».

Six axes de travail

L'exécutif a élaboré pour les parlementaires six axes de travail. L'un concerne les demandes d'asile, qui ont augmenté de 22 %, avec quelque 123 000 demandeurs en 2018. Le gouvernement s'inquiète notamment de l'importance parmi ces demandeurs de ressortissants d'Albanie et de Géorgie, pourtant considérés comme des pays « sûrs ». Le ministère de l'Intérieur veut également placer au coeur des échanges le cas des « dublinés », ces migrants qui ont effectué une première demande d'asile dans un pays européen avant d'en formuler une en France.

La question des prestations sociales offertes aux demandeurs d'asile doit aussi être abordée. Matignon souhaite « la recherche d'harmonisation des conditions d'accueil en Europe ». Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), supérieur à celui versé en Allemagne, pourrait ainsi à terme être raboté. Les parlementaires devront également se pencher sur une éventuelle réforme de l'Aide médicale d'État (AME) (voir encadré).

L'augmentation des places en centres de rétention, celle de l'aide publique au développement, l'appui financier à l'intégration ou encore « l'attraction de talents » pour soutenir les secteurs qui manquent de main d'oeuvre, seront aussi au menu des débats. Objectif : accueillir moins pour accueillir mieux, selon le délicat exercice d'équilibre entre humanisme et fermeté cher à l'exécutif.

Remous au sein de la majorité

Favorable à une politique d'intégration face à la ligne anti-immigration de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a progressivement durci son discours une fois arrivé au pouvoir. « Nous reconduisons beaucoup trop peu », disait-il en septembre 2017. Un an et demi plus tard, en pleine crise des Gilets jaunes, il évoquait dans sa « lettre aux Français » des « objectifs annuels » d'immigration, une idée proche des quotas défendus notamment par François Fillon. Jusqu'à ce discours à sa majorité le mois dernier…

Ce changement de ton est loin de faire l'unanimité chez La République en marche, en particulier au sein de l'aile gauche du parti où certains craignent qu'il ne perde son âme par calcul politicien. La députée des Alpes-de-Haute-Provence Delphine Bagarry a ainsi dénoncé un discours comparable à celui « d'un responsable du Front national ». Dans deux tribunes publiées coup sur coup, un groupe de députés a mis en garde contre une « hystérisation qui serait inversement proportionnelle à la crise migratoire » et défendu l'AME au nom de la santé publique. L'exécutif a donc dû s'employer ces derniers jours à une opération de déminage en multipliant les rendez-vous à Matignon et place Beauvau et les réunions à huis clos.

A gauche, des voix s'élèvent contre une « opération de diversion » visant à faire oublier la rentrée sociale, mais qui ne bénéficiera qu'à l'extrême droite. « À reprendre les angles du RN, le président Macron qui se posait un rempart est devenu une passerelle », a abondé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. La droite, elle, appelle à des actes.