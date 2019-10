[Diaporama] À Paris, le Moulin Rouge fête ses 130 ans

Le plus célèbre cabaret du monde souffle ses 130 bougies avec un spectacle son et lumière, un feu d’artifice et un French Cancan en plein air ce 6 octobre à 20 heures, 130 ans jour pour jour et heure pour heure après son ouverture en 1889.

Des grands écarts et des cris aigus des danseuses qui agitent leurs jupons aux dessous tricolores... Pour célébrer les 130 ans du doyen français des cabarets à plumes et à paillettes, le Moulin Rouge a sorti le grand jeu. Les 60 danseuses se donnent en spectacle dans la rue devant une foule de Parisiens et de touristes. Si chacun évoque « la fête », « une certaine idée de la culture française », « le French Cancan », ils sont aussi avides de jeter un regard derrière les coulisses de ce « palais de la danse et de la femme ».

Inauguré dans une période d’insouciance, de progrès et de prospérité, le pari était d’en faire un cabaret « plus luxueux, grand et élégant » que les autres. Pari tenu jusqu’à nos jours où le Moulin Rouge accueille 600 000 spectateurs par an avec deux représentations chaque soir - tous les jours de l’année, 450 employés, 25 cuisiniers, 120 serveurs et dispose de 6 chevaux nains, 5 pythons et environ 1 000 costumes. Tandis que l’inventeur du French Cancan, un certain Charles Morton, lui était Britannique.