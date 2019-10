France: les personnels soignants des maisons de retraite en grève nationale

Isabelle Soignet est aide-soignante à la maison de retraite publique la Cité Verte de Sucy-en-Brie, au sud de Paris. Elle témoigne du manque d'effectif qui se répercute sur la qualité du service et les met parfois en danger.

« Nous sommes actuellement trois au lieu de quatre, maintenant bien entendu s’il y a des imprévus de maladie ou quoi que ce soit, on va dépanner, on fait donc de l’autoremplacement, l’autoremplacement va engendrer une fatigue habilitée, qui fait qu’on risque des accidents de travail donc arrêtons les dégâts. À un moment donné, c’est pénible, et faire du travail à la va-vite ce n’est pas possible avec de l’humain », déplore l’aide-soignante.

Les résidents de l'endroit souffrent aussi du manque d'effectifs, comme l'indique une pensionnaire de la Cité Verte de 90 ans que l'aide-soignante accompagne. « Le personnel est en manque, moi je suis tombé, je me suis fait mal et pour avoir quelqu’un c’est long ».

Les syndicats réclament 40 000 postes

« Obligatoirement il y a de l’attente parce que nous, nous sommes en soin, on ne peut pas non plus interrompre le soin, explique Isabelle Soignet. Bien sûr si nous sommes en train de faire un soin à deux, il y en a une qui va pouvoir se détacher pour savoir qu’est ce qui sonne et savoir s’il y a un caractère d’urgence ou non. Mais nous ne pouvons pas toujours, à partir du moment où il nous manque des bras ».

Le gouvernement prévoit 5 200 recrutements l'année prochaine, alors que l'intersyndicale réclame 40 000 postes supplémentaires et appelle en conséquence à manifester ce mardi 8 octobre. « Depuis deux ans que l’intersyndicale et l’Adépa (l'association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées) dénoncent la situation critique que connait l’aide aux personnes âgées en établissement et à domicile, il faut constater que bien peu a été fait depuis et maintenant il convient d’agir, la loi a été promise par Emmanuel Macron pour 2019, nous attendons donc qu’il réponde par des actions. Il faut aujourd’hui un signe fort de l’État pour montrer qu’il engage cette grande réforme, c’est dans cela que nous proposerons la création de ces 40 000 emplois », explique Romain Gizolme, le directeur de l’Adépa.