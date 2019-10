La 46e FIAC, le grand rendez-vous de l'art contemporain, s'ouvre à Paris

La grand-messe de l’art contemporain ouvre ses portes ce jeudi et s’expose partout à Paris. Pour sa 46e édition, la foire internationale reçoit 199 galeries triées sur le volet au Grand et au Petit Palais.

La Foire internationale d’art contemporain (FIAC) avec ses artistes stars et émergents et son cortège de vernissages entre petits fours et dîners au champagne s'ouvre ce jeudi 17 octobre à Paris.

Rendez-vous convoité par les collectionneurs avisés et amateurs de tous les continents, la FIAC est un événement incontournable à la fois commercial, mondain et festif. « La FIAC est considérée comme l’une des foires les plus importantes du monde, qui rassemble le plus de galeries d’importances internationales extrêmement puissantes, souligne Jennifer Flay est la directrice de la foire. C’est aussi la foire qui a la plus grande empreinte dans la ville avec nos projets sur la place Vendôme, sur la place de la Concorde, dans le jardin des Tuileries, sur l’avenue Churchill, dans le Petit Palais. Des projets qui sont d’une envergure sans comparaison. Aucune autre ville ne peut rivaliser avec cette densité de l’offre d’exposition visible en même temps. »

Des arts plastiques au cinéma, des performances à la danse et aussi au rock, la FIAC offre un panorama de la création qu’aucune institution ne peut proposer en un si court laps de temps. Plus de 70 sculptures et installations monumentales sont à voir dans l'espace public jusqu’au 20 octobre.