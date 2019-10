A Mayote, Emmanuel Macron met l'accent sur la question de la sécurité

Mahorais c’est la France parce que vous l’avez voulu. Et la France, la France c’est d’abord la sécurité. Et je sais tout ce qui a été supporté. Et je sais ce que vous vivez. Et je sais le courage qu’il vous faut. Et je sais aussi la misère qui en résulte. Vous la subissez aussi. Nous ferons plus de 25 000 reconduites cette année, je peux vous le dire. Et donc la sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Parce que c’est ce qui est dû à Mayotte. Nous aurons aussi des chiffres, parce que nous travaillons mieux avec les Comores. Parce que l’on a signé avec vos élus, qui étaient présents, des textes pour éviter les départs, pour lutter contre les risques qui sont parfois pris et la misère qui vient jusqu’ici. Et la sécurité c’est aussi votre sécurité du quotidien. C’est un nouveau commissariat, c’est des moyens que l’on remet sur le terrain, c’est plus des moyens pour la justice et faire que vous puissiez vivre en sécurité et soyez rassurez : la France c’est la sécurité.