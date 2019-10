En visite à La Réunion, Emmanuel Macron face à la colère sociale

« Ici, c’est cher, on ne peut plus vivre. Est-ce que vous, vous pourriez vivre, avec moins de 1500 €, ici à La Réunion? » Lancée par un passant au cours d’une déambulation du président de la République sous la pluie, l'interpellation résume les attentes des Réunionnais. Emmanuel Macron sait qu’il arrive alors que le climat social n’est pas apaisé sur l’île où le mouvement de Gilets jaunes avait été particulièrement fort.

Environ 200 d’entre eux s’étaient d'ailleurs réunis à l’aéroport pour attendre le président de la République, rapporte notre envoyée spéciale Valérie Gas. Le comité d’accueil a été éloigné par les forces de l’ordre avant l’arrivée d’Emmanuel Macron, qui a tout de suite voulu montrer qu’il était venu pour apaiser les choses.

« Je sais la colère qui s’est exprimée »

« Je sais toutes les difficultés qu’il y a eu et parfois, la colère qui s’est exprimée sur ce territoire, a déclaré le président de la République. Mais je veux dire aux Réunionnaises et aux Réunionnais que, non seulement nous croyons en leur avenir, mais que nous allons continuer d’agir fortement et avec cœur pour les aider, accompagner les initiatives, et améliorer la vie au quotidien. »

Au cours de son séjour, qui s'achèvera vendredi 25 octobre, le président, accompagné notamment par les ministres de l'Économie, du Travail et de l'Agriculture, devrait rencontrer jeudi des demandeurs d'emploi dans une mission locale de Saint-Paul, s'entretenir avec des participants aux nouvelles « représentations citoyennes » mises en place après la crise des Gilets jaunes, et pique-niquer avec des représentants des filières de la production agricole locale à Petite-Ile, au sud de l'île.

Donner des gages, montrer que les choses avancent et que des réponses sont apportées. C’est à cela qu’Emmanuel Macron va se consacrer durant ce séjour à La Réunion. Dans ce territoire de plus de 850 000 habitants, 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage atteint 24 %, et même 42 % chez les jeunes. Le coût de la vie pour un budget moyen de ménage réunionnais est majoré de 7,1 % par rapport à la métropole, selon l'Insee, alors que le revenu médian réunionnais est inférieur de 30 % au niveau national.