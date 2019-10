40 ans après la mort de Robert Boulin, une reconstitution «citoyenne»

Robert Boulin, dont l'intégrité avait été mise en cause les mois précédents, s'est-il suicidé par noyade après avoir pris des médicaments comme l'a conclu la première enquête ou, en pleine guerre des droites (entre Giscardiens et Chiraquiens), a-t-il été victime d'un crime d'État comme le pense sa famille ?

En 2015, sa fille a obtenu l'ouverture d'une nouvelle instruction pour « enlèvement et séquestration suivis de mort ».

Quatre ans plus tard, frustrée du peu d'avancées dans le dossier, sa fille et son avocate Marie Dosé ont tenté de reconstituer la découverte du corps du ministre, avec un comédien de la stature de Robert Boulin, et aidées de deux témoins de l'époque : un médecin du Samu, parmi les premiers à avoir vu le corps vers 8h30, et un enquêteur, arrivé 40 minutes plus tard.

« Le premier témoin, alors même qu’il n’a pas assisté à la sortie du corps, est à même d’expliquer que le visage était hors de l’eau et qu’il avait pu constater les ecchymoses, le sang séché et ce bras levé parfaitement incompatible avec le corps d’un noyé, rapporte l'avocate. Quant au second témoin, lui a vu le corps immergé, pas au même endroit, et ça, c’est intéressant. Lui explique qu’il était trop loin lorsque le corps est sorti de l’eau pour voir les ecchymoses, mais que ce bras, oui, il s’en souvenait. Cet espèce de bras levé qui lui a tout de suite fait penser à un corps " rangé " dans un coffre de voiture plutôt qu’au corps d’un homme noyé et suicidé. »

Marie Dosé estime que cette reconstitution, bien que sans valeur juridique, a été utile. « Tant qu’on n'a pas vu un corps rentrer dans 60 cm d’eau essayer de se mettre en position de canard pour se suicider, on ne peut pas imaginer l'absurdité de ce qui nous a été servi pendant 40 ans. Dans un second temps, ce déplacement a été fructueux dans la mesure où nous avons pu approfondir la question du déplacement du corps, désormais acté, en tout cas dans notre réflexion, parce que ces deux témoins à deux instants différents ont pu constater que le corps n’était pas au même endroit. Donc le corps a été déplacé. La question est pourquoi ? Et nous allons travailler sur ces pistes. »

L'avocate espère que la justice procédera à sa propre reconstitution.

