L’Église française envisage un geste financier pour les victimes de pédophilie

S'il existe déjà aux États-Unis, en Belgique ou en Suisse, le mécanisme d'une allocation pour les victimes de pédocriminalité dans l'Église est inédit en France. Pour la Conférence des évêques de France, il s’agit d’un « geste de reconnaissance des traumatismes vécus ».

Pourrait en bénéficier toute personne reconnue comme victime par la justice française, soit celles qui ont mené des procédures judiciaires. Mais aussi les victimes de faits déjà prescrits. Elles devront alors se manifester auprès des cellules d'écoute mises en place dans les diocèses.

La reconnaissance des faits prescrits est une attente très forte des associations de victimes, car la pédophilie au sein de l’Église reste taboue. Beaucoup de victimes peinent à dénoncer leurs agresseurs, qui incarnent la religion, une certaine autorité et confiance. La parole se libère parfois à l’âge adulte, trop tard aux yeux de la justice.

La Conférence des Évêques de France ne veut pas parler d’indemnisation. Elle réfléchit plutôt à un forfait dont le montant reste à définir. Cela va faire partie des discussions de ces prochains jours.

Une nouvelle étape dans la lutte contre la pédophilie dans l’Église

Après l’éclatement au grand jour de plusieurs scandales ces dernières années, l’Eglise de France a été obligée de réagir et de lancer des actions concrètes. Lors de la séance plénière d’automne 2018, toujours à Lourdes, les prélats avaient voté la création d'une Commission indépendante sur les crimes sexuels dans l'Eglise (CIASE), chargée de faire la lumière sur ceux commis par des religieux depuis la fin des années 1950. Elle est présidée par Jean-Marc Sauvé, un ancien vice-président du Conseil d'État.

Les témoignages ont afflué très rapidement. En trois mois seulement, la CIASE a reçu 2 500 appels téléphoniques, mails et courriers, et pourrait bien à terme en recevoir deux fois plus. Elle doit rendre un rapport en 2021, aussi bien sur la façon dont les affaires d'abus sexuels ont été gérées par l'Eglise depuis plus d’un demi-siècle que sur l’évaluation des mesures prises depuis les années 2 000.

La Parole libérée, sceptique

L’association La Parole libérée s’interroge sur le financement du système d’allocations envisagé. L’épiscopat dispose d’un fond interne de 5 millions d’euros, qui couvre entre autres les travaux de la commission indépendante. L’Église envisage également de mettre en place un fonds de dotation externe, alimenté par un appel aux dons. Mais les fidèles doivent-ils payer pour les crimes et délits des religieux ?

L’association de victimes, créée en 2015 pour dénoncer les agissements du père Preynat et le silence du cardinal Barbarin, reste donc très sceptique face au projet de la Conférence des évêques de France. Pour son président François Devaux, l’indemnisation des victimes est nécessaire, mais il se demande quelle est la vraie motivation de l’Église française. « On sait qu’à l’horizon de 2021, un rapport va être publié par la commission Sauvé et que ce rapport va être catastrophique pour l’Église, explique François Devaux. Toute la stratégie et le jeu (de l’Église) va être de réduire cet impact autant que possible tant sur le plan financier que moral. Quelle est la profondeur de cette démarche-là ? ».

L’association regrette le peu de place fait aux victimes de pédophilie dans la réflexion de l’Église. L’an dernier, pour la première fois, certaines d’entre elles avaient été entendues par des évêques, à Lourdes, mais pas en séance plénière. Pour cette raison, La Parole libérée avait refusé de se rendre dans la cité mariale.

Le mécanisme d’allocation va être discuté à partir de ce mardi à Lourdes, et voté d’ici samedi. Les évêques devront ensuite se pencher sur trois autres chantiers : le travail de mémoire auprès des victimes, la prévention des actes pédophiles et enfin le suivi des prêtres coupables.