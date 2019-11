Recyclage: à quoi correspondent les logos sur les emballages?

Difficile de se retrouver dans la multitude de logos écologiques figurant sur la plupart des emballages. Ronds, carrés ou triangulaires, les labels du recyclage ne signifient pas toujours ce que l’on croit. Pour ne plus se tromper et savoir ce que l’on achète, suivez le guide.

► POINT VERT

Attention, logo trompeur ! Il figure presque partout, mais le Point Vert n’indique en aucun cas que l’emballage est recyclable. Sa présence signifie simplement que l’industriel paye une contribution à Citeo, une société privée spécialisée dans le recyclage des emballages dont l’activité est réglementée par un agrément d’État. Pour les médicaments, la taxe est versée à une autre société, Cyclamed. Un décret officiel publié fin 2016 ne rend plus le Point Vert obligatoire. Il devrait être progressivement remplacé par le logo Triman.

► TRIMAN

Ce logo apparu en 2015 est directement issu de l’engagement 255 du Grenelle de l’Environnement visant à harmoniser la signalétique et les consignes de tri. Obligatoire sur tous les emballages et produits recyclables (sauf le verre), le Triman signifie donc que l’emballage où il figure est valorisable, car il peut être trié en vue d’être recyclé. Si le logo n’est pas imprimé sur l’emballage, il peut néanmoins apparaître sur l’étiquette (pour les vêtements) ou sur la notice (pour les appareils électroménagers).

► RUBAN DE MÖBIUS

Symbole universel du recyclage, il a été adopté en avril 1970 à l'occasion du premier « Jour de la Terre ». Cette représentation de l’infini inspirée des travaux du mathématicien allemand August Ferdinand Möbius signifie que l’emballage sur lequel il figure est potentiellement recyclable. En aucune manière il ne suggère que le produit est recyclé ou le sera. Mais quand un pourcentage apparaît au milieu des trois flèches, il désigne uniquement la part de matières recyclées contenues dans le produit. Par exemple, un manteau dont 30% provient de textiles recyclés ne signifie pas que le manteau en question soit recyclable. Enfin, si la norme internationale ISO 14021 définit les bonnes pratiques d’utilisation du logo, son usage reste placé sous la responsabilité de l’industriel et n’est en soi contrôlé par aucune autorité.

► TIDY MAN

Ce pictogramme est littéralement un faux ami, car il ne fait référence ni au tri ni au recyclage. Et pour cause, sa seule mission est d’inciter à jeter un emballage dans une poubelle plutôt que dans la nature. Le logo qui montre un homme jetant un papier à la poubelle était à l’origine l’emblème officiel de l’édition 2009 de la campagne de propreté « Keep Britain Tidy » (Garder la Grande-Bretagne propre) financée par le gouvernement britannique.

► POUBELLE BARRÉE

Ce logo signifie que le produit ou l’emballage où il se trouve ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Il faut soit l’apporter dans un point de collecte sélective ou le remettre au service des objets encombrants de sa commune. La poubelle barrée est présente sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), comme les piles, les ampoules, les réfrigérateurs, les ordinateurs, les machines à laver, etc.

► VERRE RECYCLABLE

Le logo d’une bouteille encerclée par deux flèches indique que le verre est recyclable et qu’il doit donc être déposé dans un container prévu à cet effet. Autrement, si le verre est jeté dans une poubelle classique, il ne sera pas recyclé. Bouteilles, pots ou bocaux, les contenants en verre peuvent être recyclés à l’infini.

► ACIER RECYCLABLE

Ce pictogramme qui représente un aimant veut dire que le produit où il apparaît contient de l’acier recyclable. Comme le verre, l’acier est recyclable à 100% et à l’infini. Mais pour être certain que le produit où il figure sera bien recyclé, il convient de le trier pour s’assurer qu’il soit dirigé vers la bonne filière. C’est la même chose pour l’aluminium avec le logo « alu » cerné par deux flèches.

► PETE, PEHD, PVC, PP, etc.

Ces logos sont imprimés sur les emballages en plastique. Trois flèches entourant un chiffre et surplombant l’abréviation du type de plastique utilisé. Les pictogrammes ne signifient pas du tout que le plastique auquel a eu recours l’industriel soit recyclable. Il y a 7 logos (numérotés de 1 à 7) qui correspondent aux 7 abréviations désignant les différentes familles de plastique. Mais seulement deux types de plastique sont effectivement recyclés, le PET (Polyéthylène téréphtalate) utilisé pour les bouteilles et bidons transparents, et le PEHD pour les contenants opaques. À condition de les jeter dans une poubelle jaune. Il revient à chacun de privilégier les emballages plastiques comportant soit le logo PET soit le PEHD.

► APUR

Le logo de l’Apur (Association des producteurs et utilisateurs de papier-carton recyclé) symbolisé par une feuille verte indique le pourcentage de fibres recyclées utilisées dans la fabrication du papier ou de l’emballage. Ce logo ne concerne que la France, chaque pays ayant le sien propre.

► PEFC et FSC

Ces logos internationaux sont des certifications environnementales dont le nom est celui de l’organisme en charge de le délivrer. Ils indiquent que le papier ou le carton sur lesquels ils figurent provient de forêts gérées durablement.

► ÉCOLABEL EUROPÉEN

Apparu en 1992, mais véritablement applicable depuis février 2010, l’Écolabel européen est l’unique label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l’Union européenne. En France, le ministère de l’Environnement a confié l’accompagnement de la politique française en matière de déploiement de l’Écolabel européen à l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et sa délivrance à AFNOR Certification. La France a toutefois son propre écolabel avec l’Écolabel NF Environnement. L’Écolabel européen reste spécifique au papier et indique que l’emballage ou le produit répondent à des normes très précises en termes de matières premières et de recyclage.

► TETRA PACK

Ce logo certifie qu’une brique alimentaire est fabriquée en carton certifié FSC recyclable à 100%. Mais la brique étant composée en moyenne de 75% de carton, 21% de plastique et 4% d'aluminium, le recyclage implique de séparer les trois matériaux. Selon le rapport d’activité CITEO 2017, le taux de recyclage de la brique était de 51,6% en 2017 contre seulement 8% en 2000.

► LABEL EMBALLAGE RÉUTILISABLE

Ce logo représentant deux flèches noires circulaires qui tournent dans le même sens est un label indiquant que l'emballage peut être réutilisé avec ou sans traitement, par exemple un simple rinçage. C’est le cas des bouteilles en verre ou en plastique qui peuvent servir plusieurs fois pour un même usage. Une directive européenne (94/62/CE) définit la réutilisation comme une des possibilités de valoriser un emballage et la norme EN 13427 en précise les conditions. Un emballage réutilisable doit ainsi impérativement être élaboré dans un matériau recyclable ou bien valorisable énergétiquement (incinération avec récupération de la chaleur) ou encore compostable. Mais par exemple, un pot de moutarde réutilisé comme verre à boire est un détournement d’usage, ce n’est pas une réutilisation selon la définition réglementaire.

► DÉCHETTERIE

Ce logo avec ses trois flèches vertes signifie que le produit peut être apporté dans une déchetterie et précise éventuellement son emplacement. Une déchetterie n’est pas une décharge, c’est un lieu aménagé et clôturé depuis lequel certains déchets sont réorientés vers une filière de recyclage ou de valorisation.

RFI/Alexandre Néracoulis

