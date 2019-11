Le drame de Mirepoix-sur-Tarn relance la polémique sur la sécurité des ponts

Comment un pont rénové en 2003 et inspecté en 2017 a-t-il pu s'effondrer ? L'enquête répondra peut-être à cette question, mais pour les membres de la mission d'information sur la sécurité des ponts, ce drame leur donne malheureusement raison.

Cette mission a été lancée fin 2018, suite à l'effondrement du viaduc de Gênes en Italie et ses 43 morts. Après 6 mois de travail, les sénateurs en viennent à cette conclusion : 10% des 250 000 ponts français sont en mauvais état et donc dangereux.

Ce rapport avait aussi souligné l'insuffisance et même l'inefficacité des inspections réalisées sur les ouvrages surtout sur ceux qui sont sous la responsabilité des communes.

Le document notait aussi un manque de personnels ayant les compétences techniques nécessaires. Les rapporteurs de cette mission réclamaient un plan Marshall pour répondre aux besoins et éviter un drame. Celui de Mirepoix-sur-Tarn n'a pu être évité.

Selon le maire, le pont n'était pas répertorié comme sensible. Il ne présentait que des « désordres de type évolutifs normaux ». La structure de l'ouvrage métallique datait de 1931.

■ Une situation plus préoccupante qu’on l’imagine

Hervé Maurey, sénateur centriste de l'Eure (Normandie) est président de cette mission d'information : « Cela veut dire que la situation est encore plus préoccupante qu’on ne l’imagine puisqu’un pont qui a été soi-disant inspecté, sur lequel on a soi-disant fait des travaux s’effondre. Ça veut dire, mais ça c’est l’enquête qui le dira, que vraisemblablement l’inspection n’a pas été satisfaisante et les travaux non plus. Donc ça montre bien qu’il est urgent de faire comme on le demande dans notre rapport un diagnostic réel de l’état des ponts en France, et de l’état des ponts qui relèvent des collectivités locales et notamment des communes qui ont encore plus de mal que les départements à assumer cette surveillance et cette remise à niveau pour éviter que l’on ait encore une fois un nouveau drame. D’autant plus, et c’est ce qui semble être le cas, qu’aujourd’hui avec les GPS vous avez tout à coup des ponts qui connaissent une augmentation de trafic parce qu’ils ont été identifiés comme permettant un trajet plus rapide et vont aussi augmenter le gabarit des véhicules parce que les systèmes GPS ne font pas toujours la distinction. Donc, ça aussi c’est une donnée qu’il faut intégrer par rapport à l’usure parfois rapide, voire prématurée de certains ponts. »