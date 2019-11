Lumni : la nouvelle plateforme éducative de l'audiovisuel public français

La nouvelle plateforme éducative de l’audiovisuel public français a été lancée ce mardi 19 novembre. Plus de 10 000 contenus sont déjà disponibles pour les élèves, les enseignants et les éducateurs. Objectif : proposer des contenus vérifiés et sans publicité sur une plateforme unique pour travailler en classe, en soutien scolaire ou à la maison.

L’audiovisuel public lance sa plateforme éducative, ce mardi 19 novembre. La plateforme Lumni, lancée en collaboration entre France Télévisions, l’INA, France Médias Monde, Radio France, Arte et TV5 Monde, en partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, propose dès aujourd’hui plus de 10 500 contenus éducatifs.

Le site éducatif « propose une offre culturelle très diversifiée pour mieux comprendre le monde et lutter contre la désinformation », a détaillé le ministre de la Culture Franck Riester lors de la présentation de Lumni. Il s’articule autour de trois piliers, un espace grand public dédié aux élèves du primaire au lycée qui souhaitent faire des recherches et deux autres espaces réservés aux enseignants et aux éducateurs (associations, groupes de soutien scolaire, médiateurs, etc…).

Le but ? Rassembler tous les contenus pédagogiques, qu’ils soient écrits, audio ou vidéo, produits par l’audiovisuel public français, en collaboration avec Eduthèque, le Clemi (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information), la Ligue de l’enseignement et le réseau Canopée (Réseau de création et d'accompagnement pédagogique). Cette plateforme est « un partenariat inédit », s’est félicitée Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Elle a également comme objectif d’être un complément au programme scolaire en proposant un prolongement des cours et des clés « pour mettre du sens sur la complexité du monde ».

Lutter contre la désinformation

Des vidéos courtes qui décryptent les hashtags, des partenariats journalistes-youtubeurs qui décryptent l’information ou encore des archives historiques qui illustrent les plus grands moments de l’Histoire…Les formats ont été multipliés pour satisfaire les utilisateurs de 3 à 18 ans et pour s’adapter aux modes de consommation qui changent.

Des programmes de décryptage avec les présentateurs célèbres de France Télévisions aux vidéos de sensibilisation sur les théories du complot, un point d’honneur a été mis sur la lutte contre la désinformation. « Il fallait répondre aux défis devant lesquels nous sommes. Il est difficile de gérer l’information et Lumni permet de fournir quelque chose de certifié », a plaidé M. Blanquer.

De leur côté, RFI, France 24 et MCD fournissent du contenu davantage axé sur l’international, la lutte contre les infox et l’apprentissage du français et des langues étrangères. Des dossiers sur des sujets historiques et scientifiques seront notamment partagés sur Lumni au fur et à mesure de son évolution. Mais tandis que les plateformes comme France TV éducation, Educ’Arte et INA Jalons abandonnent leur site au profit de Lumni, RFI Savoirs perdure pour satisfaire son autre cible : les étudiants du supérieur et les établissements d'enseignement à l'étranger.

Une ressource pédagogique

Le ministre de l’Éducation nationale a martelé sa volonté de faire de Lumni une ressource pédagogique importante. « Nous allons pousser au maximum la plateforme dans le système scolaire. C’est une avancée considérable et c’est à nous de faire vivre cela dans le futur », a-t-il expliqué. Près de 3 000 contenus sont disponibles dans la partie « enseignants ». Les professeurs y trouveront des enrichissements multi-formats, indexés par cursus et matières. « Il y a toutes les clés de lecture pour qu’un enseignant puisse construire son cours », détaille Antoine Bayet, en charge du développement de cette partie du site, gérée par l'INA.