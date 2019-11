FDJ: plus de 11 milliards d'euros d'actions demandées pour l'entrée en Bourse

Pour la plus grande opération de privatisation en France depuis plus d'une décennie, celle de la FDJ, les investisseurs et les particuliers ont demandé plus de 11 milliards d'euros d'actions. Un succès « spectaculaire », d'après le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire qui, compte tenu de la demande, a fixé mercredi le prix du titre Française des jeux à un peu moins de 19,90 euros.

Quelque 1,6 milliard d'euros proviennent de petits porteurs, qui étaient particulièrement ciblés par l'opération. Plus de 500 000 particuliers ont participé à la souscription lancée il y a deux semaines. Du coup, ce jeudi, 40% des actions Française des jeux leur seront réservés. Pour les inciter à investir, il leur a été accordé décote et actions gratuites sous condition de s'engager à long terme.

Selon Bruno Le Maire, qui sera présent pour la cérémonie d'entrée en Bourse ce jeudi, la loterie nationale sera détenue à l'arrivée à 60% par l’État, les actionnaires historiques (anciens combattants compris) et les Français. Des Français d'autant plus séduits que le placement est sûr et rémunérateur, 3 à 4% par an. L'État ne détiendra plus lui-même qu'environ 28% du capital, donc moins de dividendes.

Mais ce dernier doit tirer grand profit de l'opération : 2,1 milliards d'euros, censés permettre d'accroître les investissements dans les industries technologiques. Et même après l'opération, l'État continuera de se voir verser 3,5 milliards annuels de recettes fiscales et sociales, et 380 millions par la FDJ en échange du monopole pour continuer d'exploiter les jeux de loterie et les paris.

