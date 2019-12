Réforme des retraites: les Français de nouveau dans la rue

« Nous sommes déterminés. » Comme des milliers d’opposants à la réforme des retraites, Adel était de nouveau dans la rue ce mardi à Paris. « Ce projet de réforme, il est punitif, juge-t-il au micro de notre reporter Altin Lazaj. Il n’est bon pour personne, que ce soit les salariés du privé ou du public. Donc oui, on est en train de le combattre. Il n’y a rien à négocier. [Le gouvernement] retire son projet, et on part sur de bonnes bases. Il vaut mieux une grève qui dure deux, trois semaines ou un mois, et avoir une retraite décente, que d’aller au travail aujourd’hui et être retraité pauvre demain. »

Les opposants mobilisés malgré la grève des transports

Plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés dans la rue à Invalides, dans le centre de Paris, observe notre journaliste sur place. Et ce, malgré une grève massive qui paralyse les transports. Vincent, 32 ans, a fait le trajet depuis Marx Dormoy, dans le 18ème arrondissement, soit plus de six kilomètres. « J’ai cru que c’était une bonne idée de prendre le bus 38… Je me suis trompé. On était trop serrés, c’était l’enfer. J’ai fini par descendre pour finir à pied. » Il soupire. « J’aurais dû prendre mon skate. »

Si le jeune trentenaire reconnaît que la grève des transports « en dissuadera peut-être certains », il se dit « déterminé » à porter ses revendications. « Les manifestations, c’est juste un soutien pour les grévistes. Le vrai mouvement, celui qui peut gagner, c’est la grève. » Lui qui manifeste avec les « gilets jaunes » depuis le début du mouvement revendique un combat « qui cristallise beaucoup de franges de la population précarisées par le gouvernement, et qui s’est incroyablement radicalisé dans sa politique ultralibérale ».

De nombreux fonctionnaires parmi les manifestants

Betty, qui travaille dans un hôpital dans le secteur psychiatrique, est venue avec ses collègues exprimer son ras-le-bol. « On veut que ça bouge, réclame-t-elle au micro d’Altin Lazaj. On ne veut plus de miettes, on en a marre des miettes de Macron. On veut vraiment qu’il nous écoute, qu’il nous donne ce qu’on lui demande. Parce que c’est dur pour nous, c’est très compliqué dans le milieu hospitalier. On est en sous-effectif. On veut plus de monde, on veut être reconnus dans notre métier. ».

Dans le cortège qui se dirige maintenant vers Denfert-Rochereau, Lucie Bouteloup a rencontré Laurence, professeure. « Je suis là aujourd’hui contre cette réforme, mais je suis dans la rue depuis un an, avec les profs et les “gilets jaunes”, avec les “stylos rouges”, parce que l’Éducation nationale est en train de partir à vau-l’eau, explique-t-elle au micro de notre journaliste. Cette réforme va vraiment me faire perdre beaucoup d’argent. Je suis prête à tenir parce que je préfère perdre 800 euros maintenant, plutôt que finir ma carrière avec 1 400 euros de pensions. Je ne pourrai même pas payer mon Ehpad ! C’est aussi pour mes enfants que je le fais, parce qu’eux ne sont pas encore entrés dans la vie active, et ils vont vraiment en baver. »

« Il y a une attente des annonces de demain », pour Philippe Martinez

La mobilisation est certes moindre que lors de la manifestation du 5 décembre mais pour le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, c’est la dynamique qui compte. « Dans certaines villes de province, les participations sont massives, relativise-t-il. Il y a même des manifestations dans des villes où il n’y en avait pas jeudi dernier. Il y a énormément de mobilisation à la SNCF et à la RATP. »

« Dans l’énergie, dans le privé, il y a aussi des grèves importantes aujourd’hui, et d’autres qui s’annoncent pour la semaine prochaine. Ce n’est pas une journée charnière. Il y a peut-être aussi des salariés qui se disent : “peut-être que [le gouvernement] nous a compris, on va attendre de voir ce qu’il dit avant de retourner dans la rue.” Il y a une certaine attente des annonces de demain. »

Vers un élargissement de la contestation ?

Une intersyndicale est prévue à l’issue de la manifestation entre CGT-FO et FSU. Une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi est déjà en réflexion. Le gouvernement est par ailleurs confronté à un risque d’élargissement de la contestation.

Les syndicats de policiers, notamment, comptent durcir leur action à partir de ce mercredi si le gouvernement n’apporte pas de garanties pour la défense de leur régime spécifique de retraite.

