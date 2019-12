Musique: la chanteuse nigériane Asa à Paris pour «Lucid», son quatrième album

Elle a depuis poursuivi son chemin avec succès sur le plan professionnel, mais pas toujours semé de roses, d'un point de vue plus personnel. Avec Lucid, le quatrième album d'Asa, il est question d'amour, sous toutes ses couleurs, y compris les plus sombres.

Asa et son nouvel album Le point de départ de l'album «Lucid» et ses quatorze titres est en même temps le point final d'une histoire d'amour vécue par la chanteuse.

Un album dans l'ère du temps

« Murder in the Usa » est la première chanson de ce quatrième album. Accompagnée d'un clip choc, elle raconte le destin d'une jeune femme sous l'emprise d'un fiancé jaloux, qui la violente et finira par la tuer. Et ça tombe à pic, en pleine campagne contre les féminicides. Mais ça n'est pas l'actualité qui a inspiré Asa, qui vit entre Lagos et son pied-à-terre parisien mais plutôt sa vie personnelle.

« J'ai grandi à Lagos en voyant ma mère dans ce genre de relation avec mon père, et en me demandant pourquoi elle continuait à subir tout ça. Cette chanson parle des signes qui devraient nous alerter et nous pousser à fuir une relation destructrice. La société attend de nous qu'on soit de bonnes épouses, qu'on reste pour les enfants, mais moi aujourd'hui, en 2019, je me dis "non ! je ne suis pas obligée" », explique Asa.

Le point de départ de l'album Lucid et ses quatorze titres est en même temps le point final d'une histoire d'amour vécue par la chanteuse. Elle aura duré 5 ans, le temps écoulé depuis Bed Of Stone, son dernier album.