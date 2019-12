Réforme des retraites: mobilisation massive dans toute la France

Selon le ministère de l’Intérieur, les cortèges ont rassemblé 615 000 personnes en France, dont 76 000 dans la capitale. Le gouvernement en avait dénombré 806 000 le 5 décembre, au premier jour de ce mouvement et d'une grève illimitée qui paralyse les grandes villes de France depuis 13 jours. Le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias dont l'AFP, a compté quant à lui 72 500 manifestants dans la capitale française.

Dans un tweet, la CGT, en tête de la contestation contre cette réforme dont le syndicat réclame le retrait pur et simple, a affirmé qu'environ 1,8 million de personnes avaient défilé mardi lors de « plus de 260 manifestations » dans toute la France.

17 décembre: 1 800 000 manifestants dans plus de 260 manifestations ! 👍✊✊ pic.twitter.com/hYCeOeBdB6 La CGT (@lacgtcommunique) December 17, 2019

Parmi les dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Paris, Christine, au chômage, veut continuer la lutte dans la rue, jusqu'au retrait pur et simple de ce projet de loi sur les retraites. « Ce gouvernement, tant qu'on lui bloquera pas complêtement l'économie, la machine à profit qui enrichit une toute petite minorité à coups de milliards et qui nous appauvrit tous, il ne comprendra pas. Donc moi, je suis pour un renforcement du mouvement et un blocage totale de l'économie. Cette réforme des retraites, qui est une contre-réforme très violente, va pousser encore plus de gens dans la misère, dans le public comme dans le privé. Ce sont les fonds de pensions qui attendent les plus riches et pour les autres, ce seront des retraites de misère. »

Les « gilets jaunes » toujours là

Dans la foule, nombreux sont ceux qui avaient choisi d’enfiler un gilet jaune. « Le plan retraite a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, analyse une manifestante. Et je pense que les gens en avait déjà marre et que le plan retraite a vraiment poussé tout le monde à descendre dans la rue. »

Dans la foule, l’un des leaders des « gilets jaunes », Jérôme Rodrigues, est lui aussi présent : il souhaite une convergence des luttes. « Aujourd’hui, explique-t-il, on rejoint des gens qui sont dans la lutte pour leur avenir, pour les problème des retraites, et on est tous concernés parce que la majeure partie des "gilets jaunes" travaille dans le secteur privé. On est autant concernés que l’ensemble des travailleurs aujourd’hui en France. Et ça relie l’ensemble du combat que l’on a mené depuis un an : nous, on se bat pour le présent. Si tu veux un bel avenir, il faut déjà que le présent se passe bien, et ça ne se passe pas bien. »

Pour expliquer cette convergence entre « gilets jaunes » et syndicats, Christian 62 ans avance une hypothèse. « Sur les ronds-points il y avait des gilets jaunes mais il y avait aussi des syndicalistes, et au bout d’un an, il y a des amitiés qui se créent, des liens qui se font et puis la conscience elle évolue. Au bout d’un moment on se dit que pour gagner, c’est le nombre, c’est l’unité et là je crois que le gouvernement avec sa casse du régime de retraite, finalement il unifie un peu tous ces combats ».

Le double combat des personnels soignants

Dans le cortège, se retrouvent aussi des internes, infirmiers et médecins. Tous déplorent un manque de lits, de moyens et de considération. Beaucoup parmi eux veulent dissocier l’opposition aux retraites et la colère de l’hôpital public.

« Moi c’est clair, là maintenant tout de suite, au moment où je vous parle je viens défendre l’hôpital public, lance Isabelle An, neurologue. Après, ce qui va se passer à partir de la place de la République, c’est un autre combat et chacun d’entre nous décidera d’y aller ou pas, mais c’est un autre message. »

Anne Gervais, cofondatrice du collectif inter-hôpital, justifie cette stratégie. « Ce n’est pas le même cortège, détaille-t-elle. Nous, nous parlons hôpital, nous en parlons depuis quasiment dix mois. Nous demandons des moyens, des effectifs, des personnels convenablement rémunérés. Ce n’est pas directement les retraites. »

Mais pour obtenir gain de cause, nombreux sont ceux qui associent tout de même les deux combats. « Il faut faire entendre le message de la santé et aussi le message de la retraite, estime Laurent Picon, un syndicaliste d'hôpital de la banlieue nord de Paris. Nous aussi on est concernés par la réforme des retraites et on n’est pas d’accord avec cette réforme. On est dans la rue pour dire notre mécontentement. »

Les enseignants toujours pas convaincus par la réforme

Chez les enseignants assez largement représentés dans les manifestations un peu partout en France, c’est toujours le scepticisme qui l’emporte quant à cette réforme des retraites. Le gouvernement a promis une revalorisation salariale pour permettre de maintenir le niveau des pensions, mais cela n'a pas suffi.

« On a un vrai mouvement d’ampleur qui va continuer parce que les collègues ont été extrêmement déçus des annonces d’Édouard Philippe qui mouline absolument les mêmes éléments de langage depuis deux ans, déplore Benoît Teste, secrétaire général du syndicat FSU. On nous dit que la valeur du point ne baissera pas, ce qui est un engagement absolument hallucinant quand on sait comment fonctionne un système par points. »

Édouard Philippe a rappelé ce mardi être ouvert à la négociation, en particulier avec la CFDT qui est pour la retraite par points mais contre la mise en place d’un âge pivot. Les autres syndicats, notamment la CGT, demandent quant à eux le retrait pur et simple de cette réforme. Un retrait également réclamé par Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, Olivier Faure du parti socialiste et Julien Bayou d’Europe-Écologie-les Verts, en marge de la manifestation.

Le Premier ministre rencontrera ce mercredi les syndicats et les représentants du patronnat. Qu'en pensent ceux qui se sont mobilisés dans la rue ? Pour certains d'entre eux, ces négociations aboutiront seulement si la mobilisation se poursuit. « C'est bien qu'il y ait un premier round de négociations, reconnaît un manifestant. Il faut se rencontrer, mais c'est bien qu'il y ait aussi un moment de rassemblement assez fort pour bien marquer qu'il y a un vrai mécontentement au sein de la population. »

Négocier ou pas avec le gouvernement

D'autres estiment que cette rencontre d'Édouard Philippe avec les syndicats a peu de chance d'aboutir à une vraie négociation. « De toute façon, ils n'ont pas envie de retirer quoi que ce soit, se plaint une manifestante. Ils disent que la porte est ouverte mais en fait, ils ne veulent rien négocier. »

Enfin, il y a ceux, nombreux, qui refusent toute négociation et prônent plutôt une lutte dans la rue. « Il faut arrêter de négocier, soutient un troisième manifestant. Il y a maintenant du monde et il faut arrêter de marcher de République à Nation. Il faut reprendre la voie montrée par les "gilets jaunes" et aller dans les quartiers où il y a des lieux de pouvoir. C'est comme ça qu'on fait pression sur les politiques. C'est quand ils ont peur qu'ils agissent. »

Néanmoins, tous les manifestants s'accordent sur un point : ils vont suivre avec attention cette table ronde avec les syndicats.