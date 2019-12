France-grève: trafic SNCF toujours très perturbé, des TGV pour les juniors

C’est donc une bonne nouvelle pour les parents d'enfants voyageant seuls: après avoir annoncé la suspension pour le week-end de son service prenant en charge les 4-14 ans, la SNCF a fait marche arrière. Dès ce dimanche 22 décembre, et malgré la grève, 5 000 places sont disponibles dans quatorze TGV exceptionnels pour les plus jeunes.

Dans le détail, sept voyages aller-retour sont proposés, dès ce dimanche 22 décembre, à tous ces enfants voyageant seuls au départ de Paris vers les grandes villes : Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon , Marseille, Strasbourg et Lille. En revanche petit bémol, pour des raisons de sécurité, les gares intermédiaires ne sont pas desservies.

Pas de TGV de province à province

Et les TGV de province à province ne pourront être assurés, a précisé la SNCF. Il y a quelques jours, la compagnie ferroviaire française, toujours pour des questions de sécurité, et, en raison des grèves avait décidé - dans un premier temps - la suspension pure et simple de son service d'accompagnement junior. Une décision qui avait déclenché un début de polémique et qui avait été très mal reçue par des milliers de familles prises de cours.

Mais tout est rentré dans l'ordre. Ce nouveau dispositif a été rendu possible suite à la trêve annoncée par une partie des conducteurs et la reprise du travail de certains pour Noël. Ce sont donc 5 000 enfants qui vont retrouver leur famille pour les fêtes. Et pour le retour, un « dispositif équivalent » sera mis en place le week-end prochain.

S'organiser est un casse-tête

À quatre jours de Noël, la grève à la SNCF se poursuit : le samedi 21 décembre était le 17e jour de mobilisation. Seuls la moitié des TGV et un quart des Intercités circulaient. De nombreux dysfonctionnements ont grevé le site internet de la compagnie. Annulations et reports, échanges et remboursements... Pour les voyageurs de la gare Montparnasse, s'organiser en conséquence relève du casse-tête...

